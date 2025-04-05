Volkan Konak'a ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu: İlk andan beri zaten yaşam belirtisi yoktu

Kanal D'de yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programında konuşan Kocatürk, şunları söyledi:

"Biz Volkan Konak'ı dinlerken bir anda müzik sustu. Biz kendisinin düşüp, yere yığıldığını görmedik. Müzik sustuktan sonra sahnede kalabalık oluştu. Sonra 'Doktor var mı?' anonsu yapıldı. Ben hemen sahneye fırladım. Volkan Konak yerdeydi, tıbbi müdahaleye başladım. Saat 23.30 sularıydı. Ambulansa haber verildi. Orada anında tıbbi müdahaleyi başlattım. Ben göğüs cerrahisi profesörüyüm, yüzlerce kez bu müdahaleyi yapmışımdır. Ve ilk yardım eğitimi kuruluşlarından birini de kurdum. Bu konuda kitaplar yazdım. Bu konuda oldukça deneyimli ve bilgiliyim.

O şartlarda yapılan ilk yardım müdahalesi son derece düzgün ve doğru bir şekilde yapıldı. Ambulans gelene kadar 25-30 dakika müdahaleyi sürdürdüm. orada bulunan başka doktor arkadaşlarımız vardı, onlar da yardımcı oldular. Toplam dört hekimdik. Bir anestezi, bir kulak burun boğaz uzmanı ve bir doktor arkadaşımızla müdahaleyi aralıksız gerçekleştirdik. Ambulans geldikten sonra ileri yaşam desteği verdik. İlaç uygulaması ve entübasyon yaptık. Entübasyonu Kulak-Burun-Boğaz uzmanı hocamız yaptı. Hastayı nakil etmeye en uygun hale getirdiğimiz ilk andan itibaren kalp masajına devam ettik. Hastanenin aciline girene kadar da müdahaleye devam ettik. Yolda hastaneyle de sürekli iletişim halindeydik. Hatta doktorlara içeri girdiğimizde devam edebileceğimizi söyledik ama yeterli ekipleri olduğu için kapıda bekledik. Sonrasında da vefat haberi geldi. İlk andan beri zaten yaşam belirtisi yoktu. Geri döndürülebilir bir sebep olmadığından dolayı da ne yazık ki vefat etti. Yapılan yorumların hiçbiri doğru değil."