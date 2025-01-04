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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur fenalaştı: 'Ayırdınız beni babamdan'

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, babasını son kez görebilmek için Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne gitti. Fenalaşan Tuğçe Tayfur, 'Ayırdınız beni babamdan' diyerek ağladı.

Haber Merkezi
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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur fenalaştı: 'Ayırdınız beni babamdan'
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Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak olan usta sanatçının kızı Tuğçe Tayfur, babasını son kez görmek için gittiği gasilhanede fenalaştı. Babası ile küs olan Tuğçe Tayfur ayakta durmakta zorlandı.

Tuğçe Tayfur, "Ayırdınız beni babamdan, yapayalnız kalmış burada babam" diyerek gözyaşı döktü.

Tuğçe Tayfur'un yakın arkadaşı Murat Uçmaz, sosyal medya hesabından Tuğçe'nin görüntülerini paylaşmış, "Canım arkadaşımın gözyaşları bir an olsun dinmedi. İğnelerle zor ayakta duruyor." ifadelerini kullanmıştı.

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