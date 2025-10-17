  1. Ekonomim
Kanında uyuşturucu tespit edilen Dilan Polat ve Deren Talu'dan açıklama

Uyuşturucu operasyonunda kan ve saç örneklerinde uyuşturucu tespit edilen Dilan Polat ve Deren Talu açıklama yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunca tanınan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda yeni gelişme yaşandı.

Operasyon çerçevesinde saç ve kan örnekleri alınan isimlerin test sonuçları belli oldu.

Buna göre testleri alınan 19 kişiden sekiz kişinin testinin pozitif olduğu tespit edildi.

Kimlerin testi pozitif çıktı?

Testi pozitif çıkan isimlerin Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Birsen Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger, Kaan Yıldırım olduğu öğrenildi.

Dilan Polat ağlayarak açıklama yaptı

Dilan Polat sosyal medya hesabından yayımladığı videoda ağlayarak, "Benim kanımda, saçımda çıkabilecek tek şey ilaçlarımın ismini vermek istemiyorum, yeşil reçeteli ilaçlardan başka bir şey çıkmaz" dedi.

Kanında uyuşturucu tespit edilen Dilan Polat ve Deren Talu'dan açıklama - Resim : 1

Deren Talu: Çok çok sinirli ve üzgünüm

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ise yazılı açıklama yaparak "Çıktığı iddia edilen bu sonuçlar karşısında şok içerisindeyim. Çok çok sinirli ve üzgünüm. Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım, denemedim. Saçımda çıktığı iddia edilen sonuçlar asla doğru değil. Bir insanın adını karalamak bu kadar mı kolay? Kanımda çıkan sertralin, kullandığım antidepresandan. Hayret, bir tek bu sonuç doğru. Ve de haklı bir nedeni var. Çünkü bu ülkede antidepresan kullanmadan yaşamanın mümkün olmadığını bir kez daha anladım. Sonuçları asla kabul etmiyor ve güvenmiyorum, tekrar bağımsız bir kurumda test olacağım. Adımın karalanmasına izin vermeyeceğim." ifadelerini kullandı. 

