Kardeşinin sözleri ihbar sayıldı: Özcan Deniz'e vergi incelemesi

Sanatçı Özcan Deniz, ailesiyle sıkıntılı günler yaşıyor. Özellikle eskiden birlikte çalıştığı kardeşi Ercan Deniz'in açıklamaları, ünlü sanatçının adliyelik olmasına yol açmıştı. Deniz, Sarıyer'deki villasına kaçak eklemeler yaptığı iddiaları nedeniyle savcılığa ifade vermişti.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Deniz bu kez de maliyenin kıskacında. Özcan Deniz'in kardeşi Ercan Deniz, "Özcan, oynadığı diziden her ay 2 milyon 250 bin lira kazanıyor" diyerek kardeşinin gelirini, hatta aylık kredi kartı harcamalarını bile ifşa etmişti. Bunun üzerine Özcan Deniz hakkında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın inceleme başlattığı iddia edildi.