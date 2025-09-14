  1. Ekonomim
Kızılcık Şerbeti'ne soruşturma! RTÜK Başkanı açıkladı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kızılcık Şerbeti dizisi ile ilgili kamuoyu tepkilerinin dikkate alındığını ve gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

RTÜK, kayyım atanan Show TV’deki 'Kızılcık Şerbeti' dizisi hakkında yapılan şikayetler üzerine harekete geçti.  RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, dizinin 'aile kurumuna ve milli manevi değerlere zarar verebilecek içeriklere karşı gerekli işlemlerin ivedilikle yapılacağını' duyurdu. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025’in 'Aile Yılı' ilan edilmesinin aile ve toplumsal değerlerin öneminin bir göstergesi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Aileyi hedef alan her yayın, yalnızca ekranlarla sınırlı kalmaz; çocuklarımızın ruhuna, gençlerimizin istikbaline ve toplumumuzun huzuruna doğrudan sirayet eder. Bu çerçevede, Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve şikayetler titizlikle değerlendirilmiş olup, gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır."

