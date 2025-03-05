Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında şimdi de şiddet davası

Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın boşanma davası 11 Mart'ta görülecek.

Karşılıklı ihanet, suçlamalar derken oldukça çekişmeli geçen Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın boşanma süreci şimdi de şiddet suçlamasıyla yeni bir boyut kazandı.

Wanda Nara, eski futbolcu Maxi Lopez ile olan evliliğinden dünyaya gelen çocuklarından birinin Mauro Icardi'nin şiddetine maruz kaldığını iddia ederek şikâyette bulundu. Nara'nın iddiasına göre Icardi, çocuğun başına defalarca vurdu. Bu durum da okuldan gelen mesajla ortaya çıktı.

Wanda Nara, şiddet iddiasıyla ilgili olarak "Maxi Lopez ile şikâyette bulunduk. Her şeyin bir sınır var. Benim sınırım da çocuklarım. Küçük bir çocuğun cesaret ettiği şeyi inkar etmeyeceğim" derken Mauro Icardi, suçlamaları reddetti.

Icardi, "Onları ben büyüttüm. Bana, 'Baba' diyorlar" dedi.