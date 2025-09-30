  1. Ekonomim
  Mazhar Alanson, kızının ölümünü nasıl öğrendi? İlk kez anlattı: 'Acı haberi, iki doktor eşliğinde aldım'
Mazhar Alanson, kızının ölümünü nasıl öğrendi? İlk kez anlattı: 'Acı haberi, iki doktor eşliğinde aldım'

Ünlü sanatçı Mazhar Alanson, geçtiğimiz yıl kızı Eda Alanson'un ölümünden bir yıl sonra yaptığı açıklamada "Acı haberi, iki doktor eşliğinde aldım" dedi.

Mazhar Alanson, kızının ölümünü nasıl öğrendi? İlk kez anlattı: 'Acı haberi, iki doktor eşliğinde aldım'
BloombergHT’de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programının konuğu Mazhar Alanson oldu.

Mazhar Alanson, 4 Ekim 2024'te kaybettiği kızı Eda Alanson'un vefat ettiği günde yaşadıklarını ilk kez anlattı. Alanson, "Ben kalktığımda Biricik, (Suden) iki doktoru eve çağırmıştı, haber verileceği zaman..." dedi.

Mazhar Alanson, Aslı Şafak'ın "İnsanın arkadaşını kaybetmesi yalnız hissettiriyor mu?" sorusuna "Yalnız hissettiriyor ama onu kabulleniyorsunuz ama çocuğunuz vefat ederse o kalıcı oluyor. Bir müddet bir şey yapmak istemiyorsunuz. Zor bir dönemden geçtim. Kabul etmek gerektiği tasavvufta da söylenir. İsyan etmedim" cevabını verdi.

