Olaylı evlilik bitti: Mauro Icardi ve Wanda Nara boşandı

İtalyan Adnkronos Gazetesi'nin haberine göre; Milano'da ortak malları olduğu için boşanma davasını İtalya'da açan Mauro Icardi ile Wanda Nara, Milano'da resmen boşandı. Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki davanın ekonomik ve mal varlığı paylaşım davaları ise sürecek.

Mauro Icardi ile Wanda Nara boşanmış olsa da kızları Francesca ve Isabella'nın velayeti için karşı karşıya. Wanda Nara ile Mauro Icardi arasındaki velayet savaşı, geçtiğimiz hafta yaşanan bir olayla daha da alevlenmişti. İddialara göre; Icardi kızlarını almak istediği sırada Wanda Nara ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine,küçük kızının ağlamasına dayanamayan Icardi, çocuğunu zorla götürmeye çalıştı. Bu sırada Wanda Nara'nın asistanı ve olay yerine gelen polislere fiziksel müdahalede bulundu.