Ünlü oyuncu Filiz Akın, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

Uzun zamandır sağlık problemleriyle mücadele eden Türk sinemasının ünlü oyuncusu Filiz Akın’ın sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyordu. Sanatçı, dün gece Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesiyle ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi.

Habertürk'te yer alan habere göre; 1 Eylül'den bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum’da tedavi gören Filiz Akın, acil ihtiyaç üzerine Sağlık Bakanlığı’na ait bir ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Akın’ın tedavisine İstanbul’da devam edilecek.