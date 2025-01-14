  1. Ekonomim
  2. Magazin
  3. Ünlü oyuncu Filiz Akın, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
Takip Et

Ünlü oyuncu Filiz Akın, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

Uzun zamandır sağlık problemleriyle savaşan Filiz Akın, Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesiyle ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ünlü oyuncu Filiz Akın, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
Takip Et

Uzun zamandır sağlık problemleriyle mücadele eden Türk sinemasının ünlü oyuncusu Filiz Akın’ın sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyordu. Sanatçı, dün gece Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesiyle ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi.

Habertürk'te yer alan habere göre; 1 Eylül'den bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum’da tedavi gören Filiz Akın, acil ihtiyaç üzerine Sağlık Bakanlığı’na ait bir ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Akın’ın tedavisine İstanbul’da devam edilecek.

Magazin
Ayşe Barım iddialarında adı geçmişti! Mert Demir'den şok iddiayla ilgili  açıklama
Ayşe Barım iddialarında adı geçmişti! Mert Demir'den şok iddiayla ilgili  açıklama
Kanser teşhisi konulmuştu! Mustafa Keser'in son durumu belli oldu
Kanser teşhisi konulmuştu! Mustafa Keser'in son durumu belli oldu
Ferdi Tayfur'a veda günü: Hayranları AKM'yi doldurdu, gözyaşlarıyla uğurlandı
Ferdi Tayfur'a veda günü: Hayranları AKM'yi doldurdu
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur fenalaştı: 'Ayırdınız beni babamdan'
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur fenalaştı: 'Ayırdınız beni babamdan'
Ferdi Tayfur'un cenaze programında değişiklik oldu
Ferdi Tayfur'un cenaze programında değişiklik oldu
Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır'dan açıklama: Bütün Türkiye’nin başı sağ olsun
Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır'dan açıklama: Bütün Türkiye’nin başı sağ olsun