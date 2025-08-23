  1. Ekonomim
Ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak'tan 'taciz' iddiasına yanıt

Fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel, 16 yaşındayken oyuncu Mehmet Yılmaz Ak'ın tacizine uğradığını iddia etti. Bozyel'in iddialarının adından ünlü oyuncu Ak'tan açıklama geldi

Fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel, 16 yaşındayken Mehmet Yılmaz Ak'ın tacizine uğradığını iddia etti. Bozyel'in iddialarının adından ünlü oyuncu açıklama yaptı.

Mehmet Yılmaz Ak, bu iddiaya sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Ünlü oyuncu Ak, "Bazı sosyal medya hesapları, haber mecraları ve kişiler üzerinden, şahsım hedef gösterilerek aslı astarı olmayan çirkin ithamlarda ve iftiralarda bulunulduğu, bu çirkin ithamların ve iftiraların hiçbir gerçeklik payı olmadığını belirterek, bu iftirayı 'iddia' adı altında servis ederek kişiliğime, değer yargılarıma ve kariyerime zarar vermeye çalışan tüm kişi ve kurumlara avukatlarım tarafından hukuki sürecin başlatılacağını bildirmek isterim" dedi.

Ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak'tan 'taciz' iddiasına yanıt - Resim : 2

