Ünlü oyuncu Ufuk Özkan intihar teşebbüsü nedeniyle hastaneye kaldırıldı iddiası

'Geniş Aile' dizisindeki Cevahir rolüyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan, iddiaya göre Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulundu.

Ekol TV'nin haberine göre Özkan'ın, yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Ufuk Özkan'ın durumunun iyi olduğu aktarıldı.

"Kiramı bile zor ödüyorum" demişti

Daha önce karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanede yatan ünlü oyuncu, eski eşiyle yaşadığı nafaka krizi ile de gündeme gelmiş ve "Kiramı bile zor ödüyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Ufuk Özkan, 'Geniş Aile'nin yanı sıra 'Zengin Kız Fakir Oğlan', 'Kalk Gidelim' ve 'Hayat Bazen Tatlıdır' gibi dizilerde başrolde yer almıştı.