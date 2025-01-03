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Ünlü sanatçının vefatının ardından Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır'dan ilk açıklama

Arabesk müziğin en önemli temsilcilerinden Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının eski eşi Necla Nazır, "Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili’nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş" dedi.

Haber Merkezi
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Ünlü sanatçının vefatının ardından Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır'dan ilk açıklama
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Ferdi Tayfur, bir süredir tedavi gördüğü Antalya’daki hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 79 yaşındaki sanatçı, 15 Aralık’ta Muğla-Marmaris’teki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, daha sonra ambulans uçakla Antalya’ya sevk edilmiş, burada kendisine sinüs ameliyatı yapılmıştı. Yoğun bakımda tedavisine devam edilen Ferdi Tayfur’un durumu kötüleşti, sanatçı tüm çabalara rağmen dün 19.38’de hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada Tayfur’un ölüm sebebinin karaciğer ve böbrek yetmezliği olduğu belirtildi.

Necla Nazır'dan ilk açıklama

Acı haberi alan sanatçının eski eşi Necla Nazır, “Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili’nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş” dedi.

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