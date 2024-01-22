Ramazan Ayı takvimi 2024: Oruç ne zaman tutulacak? İlk sahur ve oruç hangi gün başlayacak?

Kur'an'da adı geçen ve değerine vurgu yapılan tek ay, Ramazan ayıdır. Müslümanlara oruç, hicretin 2. yılında (miladi 624) farz kılındı. Orucun farz kılındığını bildiren ayetlerin hemen ardından, Ramazan'ın "Kur'an'ın indirildiği ay" olduğu belirtilir ve bu aya ulaşanların oruç tutması emredilir.

Ramazan Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığıve aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve terâvih namazına başlanılan aydır. Bu ayda oruç tutmak, İslam'ın beş temel şartından biridir. Ay'ın hilâl görünümünün ilk görülüşünden itibaren 29 veya 30 gün boyunca Ramazan'ın sürdüğü, hadislerden alıntılanarak hesaplanmıştır.

İslam'a göre, bu ayda şafaktan gün batımına kadar oruç tutmak; akut veya kronik hastalığı olan, seyahat eden, aşırı yaşlı, emziren, hamile, şeker hastası ve ergenliğe girmemiş olan kişiler dışında tüm Müslümanlar için farzdır (zorunludur). Şafak öncesi yemeğe sahur, orucun bozulduğu akşam yemeğine ise iftar denir.

Orucun manevi mükafatlarının (sevap) Ramazan ayında katlanarak arttığına inanılır. Bu inanca göre Müslümanlar, sadece yiyecek ve içecekten değil, aynı zamanda tütün ürünlerinden, cinsel ilişkilerden ve günahkâr davranışlardan da kaçınmaya çalışırlar; bunun yerine kendilerini daha çok namaza ve Kur'an okumaya adarlar.

2024 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimine göre ilk sahura 10 Mart 2024 pazar akşamı kalkılacak ve Ramazan ayı 11 Mart pazartesi günü başlayacak. 9 Nisan 2024 salı günü Ramazan ayının son günü ve 10 Nisan Ramazan Bayramının 1. günü oluyor.

