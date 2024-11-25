Aile hekimliklerinden alınan bazı raporlar ücretli olacak

Sağlık hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, sosyal güvenlik düzenlemelerini içeren teklifin ayrıntılarını açıkladı. Aile hekimliği kapsamında sunulan hizmetlerin yeniden düzenlenmesiyle, hem vatandaşlar hem de sağlık çalışanları açısından önemli değişiklikler hayata geçirilecek.

Rapor ücretlendirme nasıl olacak?

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının, mesai saatleri dışında aile hekimleri tarafından sunulması planlanıyor. Ayrıca, yabancı uyruklulara verilen birinci basamak sağlık hizmetleri de ücretli hale getirilecek. Bu hizmetlerden elde edilen gelirler, doğrudan döner sermayeye aktarılacak.

Aile hekimlerince düzenlenen özel amaçlı raporlar da artık ücretli olacak. Ehliyet raporu gibi çeşitli belgeler için vatandaşlardan ücret talep edilecek.

Uygulama, hizmetleri daha etkin kullanmayı hedefliyor

Sevk sistemiyle hastanelerdeki yoğunluğun önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni düzenlemeye göre, sevk almadan ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmetlerine başvuran kişilerden daha yüksek bir katkı payı alınacak.

Aile hekimlerinden sevk alınması durumunda ise katkı payı yarı yarıya düşürülecek. Bu uygulama, vatandaşları aile hekimliği hizmetlerini daha etkin kullanmaya teşvik etmeyi amaçlıyor.

Amaç hastane yoğunluğunu azaltmak

Yeni düzenlemelerin, özellikle büyük şehirlerdeki hastane yoğunluğunu azaltması bekleniyor. Sevk sistemi sayesinde, aile hekimliği hizmetlerinin daha etkin bir şekilde kullanılması sağlanacak ve gereksiz hastane başvuruları engellenecek.