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Bilim insanları açıkladı: Erkeklerin beyni her akşam küçülüyor

Erkeklerin beyinlerinin gün içinde hormon seviyelerindeki iniş çıkışlara bağlı olarak küçüldüğü ve hacminin azaldığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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Bilim insanları açıkladı: Erkeklerin beyni her akşam küçülüyor
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26 yaşındaki bir erkeğin beynini 30 gün boyunca 40 kez tarayan bir araştırma ekibi, erkeklerin beyinlerinin akşam saat 8'de küçüldüğünü ve gece boyunca yeniden normal seyrine döndüğünü keşfetti. 

Kaliforniya Üniversitesi, Santa Barbara'daki araştırmacılar, bu büyüme ve küçülme döngüsünün, testosteron, kortizol ve estradiol gibi steroid hormonlarının yükselen ve düşen seviyeleriyle örtüştüğünü açıkladı. 

Çalışmanın ortak yazarı Laura Pritschet, "Erkeklerde steroid hormonlarında sabah ile akşam arasında yüzde 70 oranında bir düşüş görülüyor" açıklamasında bulundu. 

The Journal of Neuroscience dergisinde yayımlanan araştırmada, beynin genel hacminin gün geçtikçe azaldığı, beynin en dış tabakası olan korteksin kalınlığının da azaldığı görüldü. 

Araştırmacılar, zihinsel işlevler, hafıza, duygular ve hareketlerde önemli rol oynayan gri maddenin hacminin her gece ortalama yüzde 0,6 oranında azaldığını buldu. Beyincik, beyin sapı ve hipokampüsün bazı kısımları gibi beynin daha derin yapıları da gün boyunca değişimlere uğradı. Beynin bu kısımları hareketlerin koordinasyonunu sağlama, beyin ve vücut arasında bilgi aktarımını sağlama ve anıları depolama gibi işlevlere sahip. 

Öte yandan, çalışmanın yalnızca bir kişi üzerinde yapıldığı, dolayısıyla daha geniş bir popülasyona uygulanamadığı da ifade edildi.

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