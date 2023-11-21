İngiliz basını yazdı: Brezilya kalçası Türkiye'de ölüm getirince...

Gelişme İngiliz yayın kuruluşu BBC ve ülkenin saygın gazetelerinden The Guardian’ın yanı sıra tabloid basının da ilgisini çekti.

31 yaşındaki Melissa Kerr, 2019 yılında Brezilya kalçası olarak bilinen estetik operasyon için İstanbul’daki özel bir hastaneye geldi.

Kerr, vücudun bir noktasından alınan yağın kalçaya enjekte edilmesini kapsayan ameliyatın yapıldığı gün hastanede hayatını kaybetti.

Türkiye'de yeterli bilgi verilmedi

Genç kadının ölümüne ilişkin bu yılın başında Norwich’ta başlatılan soruşturmaya göre; Kerr’e Türkiye’de operasyonun riskleri ve ölüm oranlarına ilişkin sınırlı bilgi verildi.

Norfolk’ta kıdemli adli tabip olarak görev yapan Jacqueline Lake, sağlık bakanına bir mektup yazarak insanların estetik ameliyat için denizaşırı ülkelere seyahat etmelerinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Lake'e yazılı bir yanıt veren Sağlık Bakanı Maria Caulfield, Birleşik Krallık yetkililerinin mevkidaşlarıyla görüşmek üzere Türkiye'ye gideceklerini doğruladı.

Caulfield, ilk olarak BBC tarafından haberleştirilen mektupta, "Amaç, düzenleyici çerçeveyi ve Birleşik Krallık vatandaşları için yürürlükte olan korumaları tartışmak ve gelecekte hastalara yönelik riskleri azaltmak için Birleşik Krallık ve Türk makamlarının birlikte çalışması gereken somut alanları belirlemektir" ifadelerini kullandı.

4 binde 1 ölüm riski var

Bilirkişi olarak davadaki kanıtları incelemesi ve Kerr'in soruşturması için bir rapor hazırlaması istenen danışman plastik cerrah Simon Withey, Brezilya tipi kalça kaldırmayla ilişkili ölüm oranının 'muhtemelen 4 binde birin üzerinde' olduğunu söyledi.