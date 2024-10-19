Vatandaş sağlık harcamalarında özel hastanelere yöneldi

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Son günlerde gündemde yer alan sağlık ve hastaneler özelinde yaşanan vicdan yaralayıcı olayların ışığında, gözler vatandaşların sağlık harcamalarına çevrildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sonuncusu 2022 yılında yayımlanan Sağlık Harcamaları İstatistikleri verilerinden, ekonomim.com’un derlediğine göre, 2009-2022 yılları arasından vatandaşın özel hastanelerde yaptığı harcamaların arttığı görülürken, yine TÜİK verilerine göre hanehalklarının cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı da arttı.

Sağlık harcamaları özelde daha fazla artıyor

Türkiye’de toplam sağlık harcamaları 10 yılda yüzde 619 oranında artış gösterirken, hastane harcamaları toplamda yüzde 630 artmış görünüyor. Toplam sağlık harcamalarının alt kalemlerinden ayakta bakım harcamaları da 2013’ten 2022 yılına yüzde 496 oranında nominal bir artış gösteriyor.

Bu kalemlerde hanehalkının özel sağlık harcamalarına bakıldığında oranlar yükseliyor. Hanehalkı özel sağlık harcamalarında hastanelerde yüzde 702, ayakta bakımda da yüzde 840 daha fazla harcıyor.

Cepten harcamaların payı arttı

TÜİK verilerinde kişi başı sağlık harcamaları 2009 yılında 804 TL olurken, 2013’te 1.110 TL’ye, 2022’de de 7.141 TL’ye çıkıyor. Hanehalkları cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı ise 2009 yılında yüzde 14 olurken, 2013 yılında yüzde 16,80’e çıkan pay son veri olan 2022 yılında yüzde 18,50 oluyor.