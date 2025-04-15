Kalp ve damar hastalıklarına bağlı erken ölümlerin 23 milyona ulaşması bekleniyor

Kalp krizi ve ani ölüm vakalarındaki bu büyük artışın olası nedenleri üzerine birçok araştırma yapılıyor ve özellikle son yıllarda yaşanan Covid-19 pandemisinin bu durumla olan potansiyel ilişkisi konuşuluyor.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Infinity Regenerative Clinic hekimlerinden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Demet Erciyes, "Son zamanlarda artan kalp krizi haberleri hepimizi derinden üzüyor ve endişelendiriyor. Kalp krizi vakalarında yaşanan bu artışın altında, pek çok neden yatıyor olabilir. Ülkemizde her yıl yaklaşık 250 bin kişiye kalp-damar hastalığı tanısı konuluyor ve maalesef bu hastaların 150 bini yaşamını kaybediyor. Dünya Kalp Federasyonunun hazırladığı rapora göre, her yıl yaklaşık 18 milyon kişi kalp hastalıkları nedeniyle erken ölürken bu rakamın 2030'da 23 milyona yükseleceği tahmin ediliyor. Sosyal medyada da sıkça yer alan Covid-19 pandemisinin bu tablodaki etkisini incelediğimizde, Covid-19 mikrobunun doğrudan kalp kası ve damarları üzerinde zararlı etkileri olabileceğini söyleyebiliriz. Ayrıca Covid-19'un vücutta tetiklediği iltihaplanma süreçleri de kalp krizi risklerinde artışa sebep olabiliyor. Covid-19 geçiren kişiler uzun dönemde kalp ritim bozuklukları ve kalp yetmezliği gibi sorunları da yaşayabileceği öngörüsü bugünlerin yine tartışma konularından. Bu durum sadece ülkemizde değil, tüm dünya genelinde en önde gelen ölüm nedenleri arasında yer alan kalp ve damar hastalıklarının ciddiyetini ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Covid-19 enfeksiyonu kalp kası ve damaları olumsuz yönde etkiliyor

Erciyes, pandeminin dolaylı etkilerine de dikkat çekerek, "Pandemi sürecinde değişen yaşam alışkanlıklarımız, fiziksel aktivite düzeyindeki düşüş, sağlıksız beslenme ve artan stres gibi faktörler de kalp sağlığımızı olumsuz yönde etkiledi. Covid-19 döneminde yaşanan zorluklar ve ertelenen sağlık kontrolleri de kalp sorunlarının zamanında teşhis ve tedavisini geciktirmiş olabilir." şeklinde konuştu. Covid-19’un kalp sağlığı üzerindeki etkisine de değinen Erciyes "Unutmamalıyız ki, Covid-19 enfeksiyonunun kendisi doğrudan kalp kası ve damarları üzerinde ciddi hasarlara yol açabilen ve ölümcül sonuçlar doğurabilen bir hastalıktır. Covid-19 enfeksiyonunu klinik olarak belirgin semptomlarla geçirmemiş kişiler bile, bu virüsün potansiyel olumsuz etkilerine maruz kalmış olabilir. Yani pandeminin başlangıcından bugüne toplumun büyük bir çoğunluğunun Covid-19 mikrobuna maruz kalmış olduğu düşünülürse bu mikrobun kalbin üzerinde çeşitli etkileri olabileceği ve uzun vadede kardiyovasküler sistemde bozukluklara yol açabileceği ihtimali göz ardı edilmemelidir" diye uyardı.