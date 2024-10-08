Meme kanserinde dengeli beslenme, tedavinin etkinliğini arttırıyor

Uzmanlar, meme kanseri tanısı konulduğunda, tedavi sürecine destek olmak ve vücudu güçlendirmek için beslenmeye büyük önem veriyor. Medicana Sağlık Grubu Diyetisyenlerinden Cemre Balkan da bu süreçte hastalara sağlıklı ve dengeli bir beslenme programı sunarak tedavinin etkinliğini artırmayı hedeflediklerini, meme kanseri sürecinde doğru beslenmenin hem tedavinin yan etkilerini hafiflettiğini hem de genel yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olduğunu ifade etti.

“Sağlıklı yağları tercih edin”

Sebze meyve tüketiminin arttırılması ve lifli gıdaların tüketilmesinin yanı sıra sağlıklı yağların da tercih edilmesi gerektiğini belirten Medicana International Samsun Hastanesi Diyetisyeni Cemre Balkan, “Meme kanseriyle mücadelede sebze ve meyveler en iyi dostlarımızdır. Renkli sebze ve meyveler, antioksidan bakımından zengindir ve bağışıklık sistemimizi destekler. Özellikle koyu yapraklı yeşillikler, kırmızı meyveler, narenciye ve brokoli gibi sebzeler tercih edilmelidir. Bu besinler, vücuttaki serbest radikalleri nötralize ederek kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatabilir. Lifli gıdalar, sindirim sistemini düzenler ve vücutta östrojen seviyesini dengeleyerek meme kanseri riskini azaltabilir. Tam tahıllar, baklagiller, chia tohumu, keten tohumu gibi gıdalar lif bakımından zengin kaynaklardır. Günlük diyetinizde bu gıdalara yer vererek daha uzun süre tok kalabilir ve kan şekerinizi dengeleyebilirsiniz. Sağlıklı yağlar, özellikle omega-3 yağ asitleri, meme kanseri tedavisinde önemlidir. Balık (somon, sardalya), ceviz, chia tohumu gibi gıdalar omega-3 açısından zengindir. Bu yağlar, inflamasyonu azaltabilir ve vücut direncini artırabilir” dedi.

“Şeker ve işlenmiş gıdalardan kaçının”

Tedavi sürecinde yenmemesi gereken gıdalar ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da bilgi veren Diyetisyen Balkan, “Yüksek şeker tüketimi, vücutta iltihaplanmayı artırabilir ve kanser hücrelerinin büyümesini destekleyebilir. Bu nedenle işlenmiş gıdalar ve şekerli içeceklerden mümkün olduğunca kaçınmak önemlidir. Şeker yerine meyve veya doğal tatlandırıcılar kullanarak tatlı ihtiyacınızı karşılamaya çalışın. Meme kanseri tedavisi sırasında kas kaybını önlemek ve bağışıklık sistemini güçlü tutmak için yeterli miktarda protein alımı önemlidir. Balık, tavuk, hindi, yumurta, baklagiller ve süt ürünleri gibi kaliteli protein kaynaklarına diyetinizde yer verin. Tedavi sürecinde protein ihtiyacı artabilir, bu nedenle diyetisyeninizle birlikte doğru miktarı belirlemek faydalı olacaktır. Tedavi sürecinde bol sıvı alımı, özellikle su tüketimi, vücudun toksinleri atmasına yardımcı olur. Günde en az 8-10 bardak su içmeye özen gösterin. Ayrıca, bitki çayları (yeşil çay, rezene, zencefil çayı gibi) da sıvı alımınızı artırabilir ve mide bulantısı gibi yan etkilerin hafifletilmesine katkı sağlayabilir. Alkol tüketimi meme kanseri riskini artırabilir ve tedavi sürecinde de olumsuz etkiler oluşturabilir. Kafein tüketimi ise fazla miktarda alındığında kaygı ve uykusuzluk gibi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, alkol ve kafein tüketimini sınırlamak ve daha sağlıklı alternatiflere yönelmek önerilir” diye konuştu.

Herkesin tedavi sürecindeki beslenme ihtiyaçlarının farklı olabileceğine dikkat çeken Balkan, ayrıca şunları söyledi:

“Meme kanseri sürecinde herkesin beslenme ihtiyaçları farklı olabilir. Tedavi türü, vücudun verdiği tepkiler ve genel sağlık durumu göz önüne alındığında, kişiye özel bir beslenme planı oluşturmak en doğrusu olacaktır. Diyetisyeninizle düzenli görüşerek, ihtiyaçlarınıza uygun bir beslenme düzeni belirlemek tedavinizin başarısını artıracaktır. Unutmayın ki meme kanseri sürecinde beslenme, tedavi sürecine güçlü bir destek sağlar. Kendinizi daha iyi hissetmek ve tedaviye en iyi şekilde yanıt vermek için sağlıklı beslenmeyi hayatınızın bir parçası haline getirin. Bu zorlu yolculukta doğru beslenme alışkanlıkları, size daha fazla güç ve umut verecektir.”