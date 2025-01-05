Öldürücü grip salgını Türkiye kapılarına dayandı! Sağlık sistemi alarm veriyor

Tatil sezonunun ardından grip vakaları hızla artarken, Avrupa’daki hastaneler zor bir dönemden geçiyor. Hem çocukları hem de yaşlıları etkileyen grip salgınında özellikle 15 yaş altındaki çocuklar ve 60 yaş üstü bireyler daha fazla risk altında. Yaşlı hastalar ise ciddi solunum problemleriyle karşı karşıya kalabiliyor.

Hasta sayısındaki artış nedeniyle hastaneler, acil servislerin yükünü hafifletmek amacıyla geçici birimler kuruyor. Fransa'da bir pratisyen hekim olan Dr. Jean-Luc Leymarie, "Bu kadar büyük bir salgınla karşılaşmamıştık," diyerek endişesini paylaştı.

Dr. Olivier Lucidarme ise, "Ne yazık ki ağır vakaların büyük çoğunluğu aşılanmamış kişilerden oluşuyor," diyerek grip aşılarının kritik rolüne dikkat çekti.

İspanya'da vaka sayısında artış

İspanya'da da benzer bir durum söz konusu olurken, Katalonya ve Valensiya gibi bölgeler şimdiden grip vakalarının akınına uğramış durumda.

Hastaneler, bu sezon baskın türün influenza B olması nedeniyle önümüzdeki hafta beklenen zirveye hazırlanıyor. Sağlık tesisleri önceki yıllardaki kadar yoğun olmasa da sağlık çalışanları hazırlıklı olunması çağrısında bulunuyor.

Macaristan'da sıkı sağlık önlemleri

Macaristan'da da grip vakalarında artış görülmesi üzerine daha sıkı sağlık önlemleri alınmaya başlandı.

Budapeşte'de bazı kliniklerde maske takma zorunluluğu getirildi ve virüsün yayılmasını kontrol altına almaya yardımcı olmak için ziyaretçi yasakları uygulandı. Győr, Vác ve Debrecen'deki hastaneler virüsün yayılmasını engellemek için harekete geçti.

Romanya'da çok sayıda kişi yaşamını yitirdi

Romanya da bu yılki grip salgınından nasibini aldı. Geçen hafta, bir önceki haftanın neredeyse iki katı olan 4.100'den fazla vaka kaydedildi. Dört ölüm grip komplikasyonlarıyla ilişkilendirildi. Bükreş ve Cluj ve Brasov dahil olmak üzere diğer bazı bölgeler en yüksek vaka sayılarını bildiriyor.

Sağlık yetkilileri, okulların yeniden açılmasıyla birlikte vakaların daha da artacağı uyarısında bulunurken, en etkili korunma yöntemi olarak aşılanmayı öneriyor.

Sadece bu grip sezonunda Romanya'da 1.1 milyondan fazla grip aşısı yapılırken, doktorlar korunmak için geç kalınmadığını vurguluyor. 2-18 yaş arası çocuklar için burun spreyi aşısı iğnesiz bir seçenek sunarken, bağışıklık yaklaşık iki hafta içinde gelişiyor.

Avrupa bu mevsimsel salgınla mücadele ederken, kıtanın dört bir yanındaki tıp uzmanları gribin etkisini azaltmak için vatandaşları aşı da dahil olmak üzere önlemler almaya çağırıyor.