  1. Ekonomim
  2. Sağlık
  3. Sağlıkta devrim gibi gelişme: Yaraların iyileşmesini hızlandıran cerrahi dikiş üretildi
Takip Et

Sağlıkta devrim gibi gelişme: Yaraların iyileşmesini hızlandıran cerrahi dikiş üretildi

Çin'deki araştırmacılar, yaraları elektriksel uyarımla iyileştiren ve enfeksiyon riskini azaltan bir dikiş geliştirdiklerini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sağlıkta devrim gibi gelişme: Yaraların iyileşmesini hızlandıran cerrahi dikiş üretildi
Takip Et

Cerrahi dikişler, yara iyileşmesini sağlamak için önemli bir rol oynar. Ancak Çinli bilim insanları, hareket sırasında gerginlik altına giren ve bu esnada elektriksel uyarım sağlayarak yaraların daha hızlı iyileşmesini destekleyen yeni bir dikiş türü geliştirdi.

Donghua Üniversitesi'nden Dr. Chengyi Hou, bu dikişin tamamen biyolojik olarak parçalanabilen ve kendiliğinden elektrik üretebilen bir malzemeden yapıldığını belirtti. “Bu dikiş, dışarıdan herhangi bir elektrik cihazı kullanılmadan iyileşmeyi destekliyor” dedi.

Elektriksel uyarımın, hücrelerin yaralı bölgeye göç etmesini hızlandırarak iyileşmeyi desteklediği biliniyor. Araştırma ekibi, Nature Communications dergisinde yayımladıkları makalede, yeni dikişin magnezyumdan yapılmış bir çekirdeğe sahip olduğunu ve bu çekirdeğin biyolojik olarak parçalanabilen bir polimerle sarıldığını belirtti. Bu yapı, başka bir biyolojik malzeme ile kaplanıyor.

Yapılan deneylerde, dikiş ipliği gerildiğinde ve kaslar kasılıp gevşediğinde, içindeki çekirdek hareket ederek elektrik üretiyor. Bu elektriksel alan, yara bölgesinde iyileşmeyi hızlandırıyor.

Yüzde 50 daha hızlı iyileşiyor

Guardian'ın haberine göre, fareler üzerinde yapılan deneylerde, yeni dikişle tutturulan kas kesiklerinin, geleneksel dikişlere kıyasla yaraları yaklaşık yüzde 50 daha hızlı iyileştirdiğini ve enfeksiyon riskini önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu.

Araştırmacılar şu anda bu dikiş ipliğinin insanlar üzerinde test edilmesi için klinik denemeler yapıyor ve maliyetinin mevcut biyolojik emilebilir dikiş iplikleriyle benzer olduğunu belirtiyor. 

Bakanlık yeni listeyi paylaştı: Müşterilere kebap yerine kalp yedirmişler! İşte yeni ifşa listesi...Bakanlık yeni listeyi paylaştı: Müşterilere kebap yerine kalp yedirmişler! İşte yeni ifşa listesi...Ekonomi
Akaryakıta çifte zam kapıda: İşte 9 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Akaryakıta çifte zam kapıda: İşte 9 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
İSO Başkanı Bahçıvan önermişti: ‘Altın konut’ modeli Türkiye'de uygulanabilir mi? Uzmanı yorumladıİSO Başkanı Bahçıvan önermişti: ‘Altın konut’ modeli Türkiye'de uygulanabilir mi? Uzmanı yorumladıEkonomi
Kırtasiyecilerin 'vergiden kaçma' oyunu... KDV’si sıfır olan kitap fişi kesiyorlarKırtasiyecilerin 'vergiden kaçma' oyunu... KDV’si sıfır olan kitap fişi kesiyorlarEkonomi

 

Sağlık
Meme kanserinde dengeli beslenme, tedavinin etkinliğini arttırıyor
Meme kanserinde dengeli beslenme, tedavinin etkinliğini arttırıyor
19 gündür aralıksız hapşırıyor! Batman'daki ilginç olayın gizemi çözülemedi
19 gündür aralıksız hapşırıyor! Batman'daki ilginç olayın gizemi çözülemedi
Türkiye’de ilk kez uygulandı! Pirinç tanesi kadar çip meme kanserine ışık tutuyor
Türkiye’de ilk kez uygulandı! Pirinç tanesi kadar çip meme kanserine ışık tutuyor
Beyin kanseri tedavisinde yeni umut! Prof. Dr. Aziz Sancar açıkladı
Beyin kanseri tedavisinde yeni umut! Prof. Dr. Aziz Sancar açıkladı
Ölüm tarihini tahmin edebilen saat geliştirildi
Ölüm tarihini tahmin edebilen saat geliştirildi
Sonbaharda alerjik egzamaya dikkat
Sonbaharda alerjik egzamaya dikkat