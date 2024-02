Takip Et

Doktorclub Awards 2024 Yarışmasında Türkiye’nin Sağlık Ödülleri sahiplerini buldu.

Sağlık sektöründe yüzlerce ürünün birbiriyle yarıştığı yarışmada, 18 farklı kategorinin en iyileri, hekim, akademisyenler ve sektör profesyonellerinden oluşan 113 bağımsız jüri üyesinin değerlendirmeleri sonucunda seçildi.

2017 yılından itibaren düzenlenen Doktorclub Ödülleri’nin 7’ncisi gerçekleşti. 18 farklı kategoriden yüzlerce ürün ve projenin yarıştığı Doktorclub Awards 2024’de kazananlar iki aşamalı olarak belirlendi. Birinci aşamada, yarışmaya başvuran ürün ve projeler, hekim, akademisyenler ve sektör profesyonellerinden oluşan 113 bağımsız jüri üyesinin değerlendirmelerine tabi tutuldu.

İkinci aşamada ise 100 bine yakın sayıda hekimin oyu ile her kategorinin kazananları belirlendi. Yarışma sonucunda BEE&YOU Rhinapi Burun Spreyi, Yılın İlaç Endüstrisi Ödülleri Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması kategorisinde en çok oyu aldı.

Anadolu propolisli burun spreyi formülü geliştiricisi ve arı ürünleri uzmanı Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı; “’Effects of Anatolian Propolis and Hypertonic Saline Combination Nasal Spray on Allergic Rhinitis Symptoms: Prospective, Multicentre Study’ başlığı ile Ear, Nose & Throat Journal’da yayınlanan bilimsel çalışmada 10 bin alerjik rinit hastası üzerinde Rhinapi Burun Spreyinin etkinliği araştırılmıştır. Çalışmanın verilerine göre, Anadolu propolisi ve hipertonik tuzlu su içeren formülün alerjik rinit semptomlarını hafiflettiği, yaşam kalitesini artırdığı ve kulak burun boğaz muayene skorlarında iyileşme sağladığı bulgularına ulaşılmıştır. Araştırıcılar, alerjik rinitli hastalara diğer tedavilerle birlikte propolisli burun spreyi kullanımını önermişlerdir.” dedi.