100. Yıl Bisiklet Turu’nun lansmanı Samsun’da yapıldı

MÜBERRA TAŞÇI/SAMSUN

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 1 Ağustos tarihinde Sivas’tan başlayarak 5 Ağustos tarihinde Ankara’da sona erecek 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun tanıtımı Samsun Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirildi. 5 gün boyunca 6 ülkeden toplam 100 sporcunun katılacağı, 16 takımın 5 etap boyunca yarışacağı 784 kilometrelik bisiklet turunun tanıtım lansmanına Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Asbaşkanı Bahattin Akyön, TBF Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat ve protokol üyeleri katıldı.

Düzenlenen törenin açılışında konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun’un bisiklet sporu için çok elverişli bir il olduğunu dile getirdi. Dağlı, “Havza ilçesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 18 gün boyunca kaldığı ve hazırlık yaptığı bir ilçemiz. Bu anlamda Bisiklet Federasyonumuzun bu çalışmasını önemsiyoruz. Samsun son yıllarda önemli faaliyetlere ev sahipliği yapıyor. 2017’de İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları, geçen yaz ise Teknofest’i hep birlikte yaşadık. 6 gün boyunca 900 bin vatandaşımızı ağırladık. Aynı ekiple oluşturulan koordinasyon kurulumuzla bu organizasyonu da başarıyla, olumsuzluğa mahal vermeden, bu süreci de Samsun’un şanına yakışır bir şekilde geçireceğiz. Bu faaliyet Samsun’da hem Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı, hem Türkiye Yüzyılı bağlamında gerçekleşmiş olacak. Gençlerimizi ve çocuklarımızı bisiklet sporuyla daha fazla tanıştırmak istiyoruz. Samsun, düzlüklerin fazla olduğu, bisiklet sporunun fevkalade yapılabileceği güzel bir ilimiz” dedi.

Samsun’da iki etap var

Türkiye Bisiklet Federasyon Asbaşkanı Bahattin Akyön ise "100'üncü Yıl turu, Sivas’ta başlayacak, Amasya, Havza, Samsun, Çorum, Çankırı üzerinden Ankara'da Eski Meclis’in önünde sona erecek. Buranın güzelliklerinden bir tanesi şu, burada iki etap var. Birisi Havza etabı, diğeri ise Samsun etabı olacak. Bu bölgede olan bütün güzellikleri tüm Türkiye’ye tanıtmaya çalışacağız, bisikleti sevdirmeye çalışacağız" diye konuştu.

"Samsun'da 15 metre üstü tüm yollarda bisiklet yolu yapacağız"

Samsun'da genişliği 15 metreyi geçen tüm yollarda bisiklet yolu yapmak için çalışma başlatacaklarını söyleyen Samsun Büyükşehir belediye Başkanı Mustafa Demir, Uluslararası Bisiklet Turu'na Samsun'un da dahil edilmesi bizleri çok mutlu etti. Şu an yaşayan herkes çok önemli bir ana tanıklık ediyor. Samsun'un cumhuriyete giden yolda ilk adımın atıldığı şehir. Adı üstünde 'meşale şehir'. Turizm ve güzellik anlamında da aklınıza ne geliyorsa doğa, tarih, deniz, hava, su, coğrafyanın en güzel Samsun'da var. Samsun ayrıca bisiklet alanında Türkiye ve dünyada en fazla ulaşım alanı kullanıldığı bir şehir olma yolunda yürüyor. Yeni bulvarın ortasına artık refüj yapmıyoruz. Refüjleri kaldırımları alarak güvenli bisiklet yolu yapıyoruz. 15 metre üstü tüm yollarda bisiklet yollarını Samsun'da inşa etme programını başlatıyoruz. Herkes bisikletle yolculuk yaptığında akla gelen ilk şey 'başına bir şey gelmemesi'dir. Ulaşımda yaptığımız yenilikler ile güvenli bisiklet ulaşımı konusunu da ele alıyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan, 100'üncü Yıl Bisiklet Turu, 1 Ağustos'ta Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi önünden start alacak 5 Ağustos'ta Ankara’da Eski Meclis önünde sona erecek. Bisiklet turuna, Türkiye, Irak, Özbekistan, Mısır, Kazakistan ve Bulgaristan’dan 16 takım ve 100 sporcu katılacak.