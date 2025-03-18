110. Yılında Çanakkale Zaferi ve Aziz Şehitler Dualarla Yâd Edildi

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Şeyh Adil Mezarlığı şehitliğinde gerçekleştirilen törende, aziz şehitlerin hatıraları yâd edilirken, kabirlerine karanfiller bırakıldı. Başkan Görgel, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Çanakkale’de ve vatanın dört bir yanında canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Şeyh Adil Mezarlığı Şehitliği’nde anma töreni düzenlendi. Şehir protokolü ve vatandaşların katıldığı törende; Vali Mükerrem Ünlüer, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Er, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli, Şehitlik Anıtı’na çelenk sundu. Şehitler, kabirleri başında yâd edilerek mezarlarına karanfiller bırakıldı.

Şehitlerimizi Rahmet ve Minnetle Yâd Ediyoruz

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Çanakkale Zaferi’nin milletimizin bağımsızlık mücadelesindeki dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayarak, aziz şehitlerimize duyulan minneti dile getirdi. Başkan Görgel, “Bugün, 110 yıl önce tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’ni anıyor, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Çanakkale, milletimizin fedakârlık, vatan sevgisi ve inancının en büyük nişanesi; birlik ve beraberlik ruhumuzun en güçlü tezahürüdür. Çanakkale’de sergilenen destansı direniş, bizlere bağımsızlığın ve vatan toprağının ne pahasına olursa olsun korunması gerektiğini göstermiştir. Bu mukaddes topraklar üzerinde huzur ve güven içinde yaşamamızı sağlayan kahraman şehitlerimize ve gazilerimize ne kadar minnet duysak azdır. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Çanakkale’de ve vatanın dört bir yanında canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.