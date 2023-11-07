16. Adana Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı açıldı

ADANA/EKONOMİ

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde tarım ve hayvancılık sektörünün yerli ve yabancı paydaşlarını buluşturan fuar 11 Kasım’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Açık ve kapalı olarak 35 bin metrekare alanda düzenlenen fuara yurt içi firmalarının yanı sıra; Azerbaycan, Irak ve İran’dan 250’nin üzerinde yabancı iş insanı ile 60’in üzerinde il ve ilçeden ziyaretçi bekleniyor.

Ersözlü: Ziyaretçi sayımız her yıl artıyor

Fuarın açılış töreni Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, AOSB Başkanı Bekir Sütcü ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı. Törende konuşan TÜYAP Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Tarımın başkenti Adana’da böyle bir fuara ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Her yıl ziyaretçi sayımız artıyor. Yüksek sayıda verimli iş bağlantıları bekliyorum. Ayrıca fuarımızda çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü ürün, hizmet ve teknoloji yer alacak” dedi.

Fuar, tarımın her alanında ve bahçecilik ekipmanları konularında ihtiyaç duyulacak her türlü donanım, geniş ürün gamı, son teknolojik ürünler ve inovasyon konusundaki tüm farklılıkları ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. ‘Çukurova’nın en büyük tarım buluşması’ olarak nitelendirilen organizasyonda; traktörler, biçerdöverler, hayvancılık, tarımsal mekanizasyon ve teknolojileri, zirai ilaçlar, gübreler, tohum, fide, fidan, çiçekçilik, sera teknolojileri, su ve sulama sistemleri çiftçilik ekipmanları, hayvan sağlığı ve ekipmanları, hayvansal üretim makineleri, canlı hayvan yetiştiriciliği, tarımsal ürünler, Agro bilişim ürün grupları yer alıyor.

Dört gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak fuar; sadece son gün 18.00’e kadar olacak şekilde 9.30 – 18.30 saatleri arasında açık kalacak.