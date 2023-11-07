'Küresel siber güvenlik için ülkeler arası iş birliği güçlendirilmeli'

MERSİN / EKONOMİ

C-Prot CEO'su Bilgehan Üstündağ, Çin Halk Cumhuriyeti’nde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ‘Cyber Security Summit’de, dijital dünyada savunma ve küresel iş birliğinin önemine değindi.

Siber güvenliğin günümüz dijital çağında stratejik bir öncelik haline geldiğini belirten Bilgehan Üstündağ; zararlı yazılımlar, siber saldırılar ve diğer dijital tehditlerin ulusal güvenliği ve ekonomik istikrarı ciddi şekilde etkileyebileceğine dikkat çekti. Bu nedenle, siber dünyada savunma stratejilerini güçlendirme ve küresel iş birliklerini artırmanın zorunluluk olduğunun altını çizen Bilgehan Üstündağ, yeni nesil teknolojilerin siber güvenlikteki kritik rolüne işaret ederek, “Yapay zekâ, makine öğrenimi ve davranışsal analiz gibi teknolojilerin siber tehditleri daha etkili bir şekilde tespit etme ve önleme kapasitesini artırıyor. Tek bir ülkenin veya kuruluşun çabaları yetersiz olabilir. Küresel siber güvenliğin sağlanması için ülkeler arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerekiyor. Sadece teknoloji değil, aynı zamanda küresel bir vizyon ve dayanışma da kritik önem taşıyor" şeklinde konuştu.

Siber güvenlik alanında önde gelen uzmanları, akademisyenleri ve endüstri liderlerini bir araya getiren Cyber Security Summit’de birçok konuşmacı, kendi alanlarıyla ilgili deneyimlerini aktardı.