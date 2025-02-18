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1.750 Öğrenciye iş ve deneyim fırsatı

Kocaeli Üniversitesi ve İŞKUR iş birliğiyle hayata geçirilen “İŞKUR Gençlik Programı” kapsamında 1.750 öğrenciye iş hayatına hazırlanma fırsatı sunulacak.

Haber Merkezi
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1.750 Öğrenciye iş ve deneyim fırsatı
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Kocaeli

Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin mezun olmadan iş hayatına adaptasyonlarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen “İŞKUR Gençlik Programı” protokolü, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın öncülüğünde Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Kocaeli Üniversitesi arasında imzalandı.

1.750 öğrenciye istihdam imkânı sağlayacak olan bu önemli protokol, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren ve ilgili daire başkanlarının katılımıyla gerçekleşti.

Gençlere kariyer yolunda büyük destek

Protokol çerçevesinde, Kocaeli Üniversitesi’nde aktif öğrenci kaydı bulunan gençler hem eğitimlerine devam edebilecek hem de farklı sektörlerde deneyim kazanarak iş dünyasına hazırlıklı bir şekilde adım atabilecek. Program kapsamında öğrenciler, Ar-Ge faaliyetleri, akademik ve bilimsel projeler gibi çeşitli alanlarda görev alarak bilgi ve deneyim sahibi olma fırsatı yakalayacak.

Vali İlhami Aktaş, bu programın gençlerin kariyer yolculuğunda önemli bir fırsat sunacağını belirterek, emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.

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