“2 bin 500’ün üzerinde depremzede Samsun’a geldi”

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Toplantısı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in başkanlığında 43 gündem maddesi ile Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Başkan Demir deprem bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Samsun’a 2 bin 500’ün üzerinde depremzede ailenin geldiğini dile getiren Başkan Demir, “Birçoğu akrabalarının yanında kalırken, diğerleri otellere ve yurtlara yerleştirildi. İlimize toplam 2.500’ün üzerinde depremzede geldi. Yaralılarımızı da hastanelerde ziyaret ettik. Şehrimize geldiğinden haberdar olduğumuz her afetzedemizi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz ziyaret ederek, rızası dahilinde bilgileri kayıt altına alınarak ihtiyaç duyduğu her konuda yardımcı oluyoruz” şeklinde konuştu.



100’ün üzerinde tırla yardım gönderildi

Afet bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarına başladıklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Arama-kurtarma çalışmaları tamamlanan Kahramanmaraş ve Elbistan İlçesi başta olmak üzere diğer şehirlerimizdeki enkazları kaldırıyoruz. Bölge halkının her türlü ihtiyacını karşılayacak 160 aracımız ve 289 personelimizle yanlarındayız.

Kırsal mahallelere kadar hizmet götürüyoruz. Ekiplerimizi her hafta değiştiriyoruz. SASKİ içme suyu ve kanalizasyon şebekesi noktasında alt yapı çalışmalarını sürdürüyor” diyerek sözlerine şöyle devam etti:“Araç parkımızın çok geniş olması, orada arama kurtarma, enkaz kaldırma ve hizmet noktasında çok büyük avantaj sağladı. Kahramanmaraş ve Elbistan’da 100 bine yakın depremzedemize sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz.

Şehrimizin güzel insanlarının yardımlarını 100’ün üzerinde tırla şehirlere ulaştırdık. 200 bin ekmek göndermiştik. Artık ihtiyaç kalmaması ve üretime başlanması sebebiyle bunu bıraktık. Ancak, yakacak, ısınma ve ilaçlama ile eski Makro AVM’de oluşturduğumuz Yardım Koordinasyon Merkezi’nde çalışmalar devam ediyor. Elimizden geleni yapmaya da devam ediyoruz” diye konuştu.



“Kentsel dönüşümü hızlandırmak istiyoruz”



Kahramanmaraş Depremi’nin imar ve yapılaşma noktasında yerel yönetimlere önemli mesajlar verdiğinin altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir,

“Belediyeler olarak kentsel dönüşüm konusunda yapacak çok işimiz var. Buna daha da önem vereceğiz. Kent merkezinde ve mahallelerdeki kentsel dönüşümü hızlandırmak istiyoruz. Fuar alanıyla ilgili hemen plan sürecine girmemiz lazım. Önerilere açığız. Oradaki bütün olumsuz dokuları kaldırıp şehrimize yakışan Samsun Fuarı’nı yeniden oluşturmalıyız.

Yüksek katlı binalar iyi değil. Konutlar topraktan ne kadar yükselirse risk de artıyor demektir. Çok yüksek katlı konutlarda oturmak anlamlı değil. Bundan sonra düz araziler üzerinde yeni bir plan yapımı söz konusu olmayacak. Tekkeköy de dahil olmak üzere yamaç ve üst kotlara doğru şehrimizi büyütmemiz gerekiyor. Buna dikkat edeceğiz” şeklinde konuştu.