2. Campex Kamp, Karavan Ve Doğa Sporları Fuarı kapılarını açtı

GAZİANTEP

Ortadoğu Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış törenine, Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Önceki Dönem Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, KOSGEB İl Müdürü Muhammed Paksoy, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak, GSO Yönetim Kurulu Üyesi Bora Tezel, AKORT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Akkaya ile davetliler katıldı.

Gaziantepli firmaların yanı sıra Konya, Afyonkarahisar, Bursa, İstanbul, Kahramanmaraş, Kocaeli, Muğla, Sakarya ve Tekirdağ illerinden 30 firma ve 70 markanın temsil edildiği fuarda yeni sezon ürünleri görücüye çıktı.

Çekme karavan, motokaravan, kamp malzemeleri, çadır, tiny house, bungalov, bisiklet, konteyner, outdoor tekstil, offroad araç, ATV, UTV, STK gibi ürünlerin sergilendiği fuar 5 gün süresince doğaseverlere açık olacak.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi törende yaptığı konuşmada, “Fuarlarımız sosyal ekonomik ve ticari anlamda şehirler ve dolayısıyla ülkemiz için büyük önem taşıyor. Yıllar önce çadırlarda başladığımız fuar yolculuğuna şu anda çok geniş çapta devam ediyoruz. Bu noktada Gaziantep’e çok değerli katkılarda bulunan, şehrimizde fuarcılığın temellerini atan ve gelişimini sağlayan önceki dönem milletvekilimiz, değerli başkanım Sayın Nejat Koçer’e çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de konuşmasında, şehir ve ülke için yapacak çok şeyleri olduğunu belirterek, “Bu şehrin ayrı bir vizyonu ve bakış açısı var. Bu birliktelik Gaziantep modelini oluşturuyor. GSO Başkanımız Sayın Adnan Ünverdi’nin söylediği gibi her ay uluslararası bir fuar düzenleme hedefimiz var. Fuarlar şehir ekonomisine katkı sağlayarak, sorunların çözümü noktasında büyük yarar sağlıyor. Bunu tabi ki başarabiliriz. Bunu bu ekip başarır. İnsanlar kendine özgü alanlarda vakit geçirmek istiyor. Bu nedenle Alleben Göleti kenarına ve Burç Ormanları'na Karavan parkı yaptık. Böylelikle Gaziantep’i bir çekim merkezi haline getirerek kentin de cazibesini artırmayı planladık. Fuarın düzenlemesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Akort Fuarcılık Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Akkaya da, deprem sonrasında mobil yaşam araçlarının aslında sadece hobi veya tatil kapsamında değil buna ek olarak doğal afet yönetim sürecinde de dikkate alınmasının ne denli önemli olduğunun ortaya çıktığını dile getirerek şunları kaydetti:

“Deprem sonrasında Türkiye’nin birçok bölgesinden üreticiler ve karavan sahipleri bölgeye destek olabilmek için adeta seferber olmuş ve ciddi yardımlar sağlamıştır. Bu çerçevede özellikle kamu kurumlarının ve özel işletmelerin de bu fuara özel ilgi göstereceğini öngörmekteyiz. Doğa ile iç içe yaşam ve mobil yaşamın giderek daha popüler olduğu bu dönemde Gaziantep’te Büyükşehir Belediyemizin kentimize ve bölgemize kazandırmış olduğu ve karavanseverler için her detayın düşünüldüğü iki karavan park yer almaktadır. Bu parklar karavan turizmine ve bölgemizin tanıtımına şüphesiz çok kıymetli katkılar sağlıyor.”

Zaman içerisinde tabiat parklarının, karavan parkların ve macera parklarının sayısının artması ile kamp ve karavan kültürü ve turizmin kentimizde ve bölgemizde hızla gelişeceğini ve yaygınlaşacağını aktaran Akkaya, “Doğa ve kamp severlerin sabırsızlıkla beklediği Campex fuarımıza olan ilginin her geçen yıl katlanarak artacağına inancımız tamdır. Fuarcılık sektöründe 27. yılımızı bitirirken, Akort Fuarcılık olarak yeni ve farklı projeler üreterek bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamak üzere, ilk günkü heyecan ve motivasyon ile çalışma kararlılığımızı özellikle vurgulamak isterim. Huzurlarınızda bir kez daha fuarımızın gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen uzun yolculukta bize inanan ve destek olan tüm odalara, katılımcılara ve ekip arkadaşlarıma teşekkür eder, bol kazançlı ve hayırlı bir fuar dileriz” ifadelerini kullandı.