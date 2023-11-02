Temiz enerji yatırımcısı finansman bekliyor

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İklim krizi, fosil yakıtların neden olduğu kirlilik gibi gelişmeler, güneş ve rüzgar enerjisi santralleri, ısı pompası gibi temiz enerji sistemleri arayışını artırdı. Temiz enerji yatırımı için finansman bekleyen çok sayıda firma olduğunu söyleyen İzmir Ticaret Odası Temiz Enerji Çalışma Grubu Başkanı Lütfi Kılıç, Türkiye ve çevresinde öz tüketim anlamında yatırımların arttığını belirterek, bu durumu fırsata çevirebilmek için Ur-Ge ve temiz enerjinin paydaşlarını bir araya getirecek olan ‘yeşil ev’ projesini yürüttüklerini anlattı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez’in Dünya Bankası ve diğer finans kuruluşlarından Türkiye'de yapılacak temiz enerji odaklı projelere 400-500 milyon dolar arası kredi paketinin beklendiğini bildirmesi nedeniyle beklenti içinde olduklarını söyleyen Kılıç, “Türkiye ölçeğinde beklenen fonun yanı sıra, İzmir’e Avrupa Birliği fonları da gelebilir. İzmir’in, İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu’na seçilmesi bu konuda önemli katkılar sağlayacaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzenerji’nin kurduğu Küresel İklim Platformu bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor” diye konuştu.

Eğer beklenen fonlar gelirse temiz enerji alanında birçok yatırım yapılacağını dile getiren Kılıç, “Dışarıdan gelecek fonları önemsiyoruz, çok katkısı olacak. Şu anda ağır ilerlese de iklim krizi nedeniyle yüklenen sorumluluklar bunu sonuçlandıracaktır. Küçük çaplı öz tüketim projeleri artmaya başladı. Bunu özellikle endüstriyel alanda görüyoruz. Vatandaş nezdinde ise daha yavaş ilerliyor” dedi.

Temiz enerjinin paydaşları ‘yeşil ev’de bir araya gelecek

Temiz enerji sektörüyle ilgili, çalışma grubu olarak birçok proje geliştirdiklerini aktaran Kılıç, “81 ilde oda ve borsalara devredilen okullar arasında, marka değeri olan Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde tesisat teknolojileri bölümünde bir yeşil ev projesi başlatacağız. Oda olarak projenin sorumluluğunu üstlendik. Henüz taslak halinde olan bu çalışma ile, öğrencilerimiz ve temiz enerjinin tüm paydaşları ‘yeşil ev’de tüm uygulamaları görebilecekler. Güneş kaloriferinden, havadan su üretimine kadar birçok uygulama olacak. Hem endüstride kullanılabilecek modeller gösterilecek hem de öğrencilerimiz uygulamalı olarak bu modelleri öğrenecekler” açıklamalarında bulundu.

“Mesleki eğitimde temiz enerjiye eğilim arttı”

Meslek liselerinin cazip hale gelmesi, gençlerin tercihli ve istekli olarak bu liselere gelmesinin sağlanması için askerlik muafiyeti gibi birçok fikri desteklediklerini ifade eden Kılıç, “Mesleki alanda yetişmiş gençler iş buluyorlar. Ailelere ulaşıp anlatmamız gerekiyor. Temiz enerjide mesleki eğitim ülke genelinde arttı. Tüm meslek okullarımızda gurur duyulacak çalışmalar yapılıyor. Okulları desteklemek için teşvikler artırılmalı” diye konuştu.

“Ur-Ge projesiyle dünyaya açılacağız”

İZTO ve Ticaret Bakanlığı’nın temiz enerjide Türkiye’nin dünyaya açılabilmesi için işbirliğinde olduğunu söyleyen Kılıç, “Hem tüketim hem de üretim kanalında Türkiye güçlü. Temiz enerji ürünlerini dünyaya pazarlamalıyız. Üreten ama hiç ihracat yapmamış firmalar bundan büyük ölçüde yararlanacak, aynı zamanda sadece alım satım yapan firmalar için de Ur-Ge projesi katkı sağlayacak. İhracat şu anda tek çıkış noktamız. Projemiz için 18 Ekim’de tanıtıma çıktık ve kümelenmeye başladık. Önümüzdeki günlerde kümelenme ve hedef pazar konusunda yapılan çalışmalar da tamamlandığında adımlarımızı atacağız” diye konuştu.

Geçtiğimiz Mayıs ayında ilkini gerçekleştirdikleri Wenergy Fuarı’nın ikincisi için çalışmaların hızlandığını ifade eden Kılıç, paydaşların desteği ile sektörü bölgede daha da büyütebileceklerinin altını çizdi. Kılıç, önümüzdeki günlerde hidrojen ve ısı pompaları ile ilgili çalışmaların olacağını, konutlarda, çevre dostu konut olduğunu belirten leed sertifikasını da gündeme alacaklarını sözlerine ekledi.