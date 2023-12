“2024’te tüketimin sınırlanacağı iç piyasa ile ilgili tedbirler almalıyız”

Takip Et

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) 2024 yılı tahmini bütçesinin görüşüldüğü Aralık ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Meclis toplantısında yapılan görüşmelerin ardından BTSO’nun 2024 yılı tahmini bütçesi 427 milyon 300 bin TL olarak kabul edildi. Odanın tahmini gider bütçesinde aslan payını 171 milyon 105 bin TL ile personel giderleri aldı. BTSO’nun gelir tarafındaki en büyük kalemi ise 155 milyon 62 bin 500 TL ile munzam aidatlar oldu. Ayrıca bütçede BTSO’nun 133 milyon 12 bin 297 TL yıllık aidat geliri öngörüldü.

Bütçe görüşmeleri esnasında konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Hepinizin bildiği gibi 2023 özellikle ekonomimizde politika değişikliklerinin de etkisini görmeye başladığımız bir yıl olarak geride kaldı. Bütün yaşananlara rağmen biz bu yılı G20 ve OECD ülke ortalamalarının da üzerinde bir büyüme performansıyla tamamlayacağız. Ekonomi yönetimi enflasyonla mücadeleyi 2024’te de büyük bir kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı. Bu nedenle özellikle yüksek faizlerin etkisiyle firmalarımızı dalgalı ve daha maliyetli hassas bir süreç bekliyor. Yeni yıl ile ilgili planlarımızı da yurt içi tüketimi sınırlayacak olan bu yaklaşıma göre gerçekleştirmek zorundayız. 2024 yılı gerçekten özellikle iç piyasayla ilgili, iç pazarla ilgili tedbirler almamız gereken bir yıl olacak. Tabii bununla birlikte yurt dışı pazarlarındaki daralmayı da mutlaka dikkate almamız lazım. Özellikle burada stok, üretim ve nakit yönetimini satışlarımızdaki bu yavaşlama beklentisiyle çok iyi yönetmemiz gerekli. İnşallah yeni yılda fiyat istikrarının yanı sıra iklim krizi, yeşil dönüşüm, enerji maliyetleri ve gıda arz güvenliği gibi meselelerde de rekabetçiliğimizi korumamız en önemli önceliğimiz. 2024 yılını üretimde ve ticarette şiddetli fırtınaların ardından iki üç çeyrek boyunca sürecek olan yumuşak bir iniş dönemi olarak tarif edebiliriz. Buna karşın yine başta banka, ihracatı geliştirme fonu ve yatırım taahhütlü avans kredileri olmak üzere farklı finansal enstrümanlarla üretimi, ticareti, ihracatı ve istihdamı koruyan desteklerin hayata geçirilmesi bu dönemde büyük önem arz edecek” dedi.

“Bilindik paradigmalarla süreci yönetemeyiz”

Piyasalarda benzeri görülmemiş bir hızda değişim ve dönüşüm süreci yaşandığını vurgulayan Burkay, “Yeni nesil ham maddelerin yenilikçi üretim çözümlerinin karbon nötr olma hedefleri ve döngüselliğin merkezde olduğu bir dünyada var olabilmek, değer üretmek gerekli. Artık bilindik paradigmalarla bu süreci yönetmemiz mümkün değil. Bugün Bursa'da yaşayan nüfusumuzun maalesef üçte biri ne eğitim ne de istihdam piyasasında yer alıyor. İmalatçı KOBİ'lerimiz kapasite artışlarına imkan sağlayan üretim alanlarından hala mahrumlar. Depolama alanlarımız ve olağanüstü koşullara karşın hızlı refleks kabiliyetini geliştirmemizi sağlayacak lojistik altyapıya olan ihtiyacımız da her geçen yıl giderek artmakta. Ben bu bağlamda çevreye duyarlı, sürdürülebilir teknoloji odaklı yeteneklerin ve verimliliğin öne çıkarıldığı yeni üretim sahalarını hızla devreye almamıza, imkan sağlayacak bir mekansal planlamayı her platformda ve her meclis toplantımda gündeme getiriyorum. Ölçek ekonomisine uygun, kapasite artışına imkan sağlayan yatırım alanları merkezinde Bursa'mızın bulunduğu Marmara havzasının ayaklarındaki prangayı çözerek Türkiye'mizin hedeflerini yeni bir eşiğe taşıyacağına inanıyorum. Böyle bir üretim modeli ithalata olan bağımlılığımızın azaltılması ve yapısal cari açığın önlenmesi gibi ekonomimizin kronik sorunlarının da çözülmesinde çok kritik bir rol oynayacaktır” ifadelerini kullandı.