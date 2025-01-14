2030 planlaması hazır: Türk kimya sektörü 50 milyar dolarlık ihracat hedefliyor

MERSİN/EKONOMİ



Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Başkanı Saadettin Çağan, 2024 ihracatını değerlendirdi, hedeflerden söz etti. Petrokimya ürünleri başta olmak üzere plastik, boya, kauçuk, temizlik ürünleri, kozmetik, ilaç, gübre, organik ve anorganik kimyasallar, medikal ürünler ile geniş bir alt sektör yelpazesine sahip olan kimya sektörünün 2024’teki 262 milyar dolarlık ülke ihracatına 30,8 milyar dolarlık destek verdiğini kaydeden Çağan, “Katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi, pazar çeşitliliği, sürdürülebilirlik ve inovasyon gibi alanlara odaklanan sektörümüz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında 2030 yılı için 50 milyar dolarlık ihracat hedefliyor. Bakanlık stratejileri kapsamında belirlenen 55 hedef ülkede etkinliğimizi artıracağız” dedi.



“SKDM, gündemimizde ön sıralarda”

Hedeflere ulaşmak için sektör gündeminin ilk sıralarında Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) yer aldığını dile getiren Çağan, “SKDM, 1 Ocak 2026’dan itibaren tam olarak yürürlüğe girecek. Sektör özelinde en fazla etkilenecek ülkeler arasında Çin, Hindistan, Rusya ve Brezilya ile birlikte Türkiye de bulunuyor. Önümüzdeki 1 yılda yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz; Avrupa Birliği (AB) pazarındaki kazanımların korunması, rekabetçiliğin artması ve ilave vergi maliyetleriyle karşılaşılmaması açısından önem taşıyor. Üretim süreçleri optimize edilerek ve düşük karbonlu teknolojilere yatırım yapılarak maliyet artışları minimize edilmeli. AB, yeşil ve dijital dönüşüm temelli sürdürülebilir kimyasal üretimini ve tüketici ürünlerindeki zararlı kimyasalların yasaklanmasını hedefliyor. Sadece ek vergiden kaçınmak için değil, daha yaşanabilir bir dünya için SKDM geçişindeki ödevlerimizi eksiksiz yerine getirmeliyiz. Sürdürülebilirlik için GES yatırımlarına öncelik verilmesi ve yağmur suyunun havuzlarda toplanıp değerlendirilmesi de çevre dostu üretim modelinde öne çıkıyor” diye konuştu.



Öte yandan AKMİB olarak geçen yıl 7 milyon 989 bin ton ürünü uluslararası pazarlara sevk edip 5,43 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını aktaran Çağan, “En yüksek değerlere Hollanda, ABD ve Mısır pazarlarında ulaştık. Akdeniz İhracatçı Birlikleri’ne bağlı 8 birlik arasında ihracat şampiyonu olduk. Küresel talepteki yavaşlamaya ve rekabetçiliğin zayıflamasına rağmen yılı kazançlı kapattık” ifadesini kullandı.