250 bin ton hurda kâğıt işleyen Varaka’nın hedefi 300 bin ton

MURAT KÜÇÜK/BALIKESİR

2003’teki özelleştirme süreci ile sıkıntılı bir dönem geçiren SEKA Balıkesir fabrikası, 19 yıl boyunca üretim yapamamıştı. Albayrak Grup bünyesindeki Varaka Kağıt’a geçtikten sonra 2019’da tekrar üretime başlayan fabrikanın prosesinde değişikliğe gidildi. Geçmişte ağaçtan kâğıt üreten fabrika, Varaka ile ‘hurda kâğıttan üretim yapan geri dönüşüm tesisi’ hüviyeti kazandı. Yüzde 100 atık kâğıttan üretim yaparak sürdürülebilir gelecek için çalıştıklarını belirten Varaka Genel Müdür Yardımcısı Mürşit Tetik, fabrikanın yıllık ambalaj kâğıdı işleme kapasitesinin yaklaşık 250 bin ton olduğuna dikkat çekti. Tesisin şu an tam kapasite ile 7 gün 24 saat çalıştığını belirten Mürşit Tetik, hedeflerinin yıllık 300 bin ton atık kâğıt işlemek olduğunu dile getirdi. Tetik, 2023’te işledikleri hurda kağıtlarla ekonomiye 2 milyar TL kazandırdıklarının da altını çizdi.

Tetik: 300 milyon Euro yatırım yaptık

Tesisi devraldıktan sonra üretimin uzun yıllar kesintiye uğramasının fabrikanın mevcut makine parkurunu işlevsiz hale getirdiğini aktaran Tetik, “SEKA’nın tesisini hiç kullanmadan yeni bir fabrika inşa ettik. Tesislere toplamda 300 milyon Euro yatırım yaptık” dedi. Fabrikanın olduğu kampüste, kâğıt üretiminde Türkiye’yi daha rekabetçi hale getirecek bir ekosistem oluşturmak için çalıştıklarını belirten Tetik, “Bu kapsamda Kifa Kimyevi Maddeler şirketimizi kurduk. Burada kâğıda dair kimyasalları üretiyoruz. Zamanla tüm kimyasal ihtiyaçlarımızı Kifa’dan karşılayacağız” şeklinde konuştu. Tetik, fabrikanın emsal tesislere göre 5 kat daha az su ve enerji tükettiği bilgisini paylaştı. Buhar ve elektrik ihtiyacını kendi kojenerasyon tesisinden temin eden fabrika 320 bin MW elektrik üretebiliyor. Fabrikanın atık su arıtma tesisi kapasitesi ise günde 9 bin 400 metreküp. Fabrikada bugün itibariyle 3 vardiyada 2 bin kişi çalışıyor.

Türkiye’de 5 milyon ton hurda kağıt işleniyor

Türkiye’de yılda 5 milyon ton hurda kağıt işlendiği bilgisini paylaşan Tetik, sektörün 50 milyar TL büyüklüğe ulaştığını belirtti. Kağıdın yüzde 10 kayıp ile 7-8 kere dönüşebildiğini dile getiren Tetik, fabrikada işlenen hurda kağıtların yüzde70’ini Türkiye’den, kalanını ise yurt dışından karşıladıklarını söyledi.