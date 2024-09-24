37. Ahilik Haftası kutlandı

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Antalya Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (AESOB) tarafından Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ile Ticaret İl Müdürlüğü destekleriyle 37. Ahilik Haftası Etkinlikleri Kaleiçi Ahi Yusuf Türbesi ile Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, törende yaptığı konuşmada Ahilik değerlerinin mutlaka yaşatılması gerektiğini söyledi. Vali Şahin, şunları kaydetti:

‘’Ahilik kültürü nesilden nesile devreden çok önemli bir toplumsal anlayış. Doğruluk, dürüstlük, fedakârlık, cömertlik gibi milli değerlerimizi esnaflarımız çarşıda yaşatır. Bu değerlerimizi korumak ve yaşatmak için yabancı unsurların toplumumuzda kökleşmesini engelleyici tavırlar almalıyız. Toplumsal denetim mekanizmalarını çalıştırarak, toplumsal uyumu sağlamalıyız. Bu uyumu sağlamak da Ahilik gibi kültürel değerlerimize sahip çıkmakla olur.’’

AESOB Başkanı Adlıhan Dere de Ahilik örgütlenmesinin temellerinin Ahi Evran-ı Veli tarafından 12. yüzyılda Anadolu’da atılarak günümüze kadar ulaşan en önemli kültürel hazinelerimizden biri olduğunu söyledi. Dere, şunları kaydetti:

‘’Ahilik kardeşlik, dostluk, yol arkadaşlığı demektir. Eli açık ve konuksever insan anlamına gelir. Doğruluk, dürüstlük, hoşgörü ve dayanışma gibi değerlerimizin bilgi ve birikim ile harmanlanıp üretim ve ticarette hayat bulmasıdır. Mesleği, ticareti ve sanatı güzel ahlak ile bütünleştiren ahilik, milli birlik ve bütünlük anlayışıyla toplumda düzeni sağlayan kültürel, sosyal ve ekonomik bir oluşumdur. Ahilikte eğitim hayat boyu devam eder. Ahilik geleneğinde usta çırağının meslek edinmesini sağlarken tecrübe ve deneyimleriyle iş öğretir ayrıca ahlaki açıdan dersler vererek gelecek neslin yollarını aydınlatır.’’

Konuşmaların ardından Vali Hulusi Şahin, yılın ahisi seçilen 68 yıldır marangozluk yapan Durmuş Daran’a plaket ve sertifika takdim ederek kaftan giydirdi. Törende Şed Kuşanma gösterisi de gerçekleştirildi.