4. OSB’deki fabrika sahipleri Vaden’de bir araya geldi

İBRAHİM ÇİÇEKÇİ / KONYA

Konya Organize Sanayi Bölgesi yönetimi tarafından organize edilen iş insanı buluşmaları devam ediyor. En son Konya Organize Sanayi Bölgesi 4. Kısım Genişleme Alanı’ndaki fabrikaların yönetim kurulu başkanları Yıldız Pul-Vaden’in kahvaltıda misafiri oldu.

Konya OSB YÖnetim Kurulu Başkanı ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü, yönetim kurulu üyeleri, OSB Müdürü Vahit Türkyılmaz’ın da yer aldığı buluşmaya 50 iş adamı da katıldı.

Kahvaltıda konuşan Konya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükçü, Konya OSB’nin yaklaşık 750 fabrika ile Türkiye’nin en büyük ikinci OSB’si olduğunun altını çizdi.

“Konya OSB’miz her geçen büyüyor"

Kütükçü, "Burası Türkiye’nin üretim üssü oldu. Fabrika yatırımlarımızın yanı sıra sunduğumuz hizmetlerle de marka bir OSB olduk. Güçlü alt yapısı, içerisindeki teknik liseler, İnnopark, lojistik merkez, ana okulu, itfaiyesi, sağlık merkezi gibi birçok yatırımı bünyemizde barındırıyoruz” dedi.

OSB buluşmalarının önemine dikkat çeken Kütükçü, iş adamları ile bir araya gelmenin OSB’nin gelişiminde önemli olduğuna vurgu yaptı ve ev sahipliğinden dolayı Yıldız Pul Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Acar’a ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.

Yıldız Pul-Vaden Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Acar da böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “OSB başkanımız, yönetimimiz ve siz kıymetli komşularımıza fabrikamızı onurlandırdığınız için teşekkür ediyoruz. Vaden olarak 1250 çalışan, 80 milyon dolara yakın ihracat ile şehir ekonomimize, istihdama katkı sağlamaya devam ediyoruz. Her geçen gün büyüyoruz. Türkiye’nin en büyük 1000 firması arasında 116 sıra daha yükseldik. Üretmeye ve ihraç etmeye devam edeceğiz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim” dedi.

Firma sahipleri ev sahipliğinden dolayı Seyit Acar’a, Sedat Acar’a ve Semih Acar’a teşekkür etti.