5. TURFOOD Gıda Fuarı kapılarını açtı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Network Fuarcılık tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen TURFOOD Gıda Fuarı’nın 5.si Merinos AKKM’de düzenlenen açılış töreni ile başladı. Hotel Restoran Kafe (HORECA) ile Ev Dışı Tüketim (EDT) kanallarındaki sektör profesyonellerine yönelik düzenlenen fuarın başta Güney Marmara Bölgesi olmak üzere ulusal nitelikte gerçekleştirildiğini belirten söyleyen Network Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, “5 yıl pademi hariç aralıksız olarak fuarımızı hayata geçirdik. Bursa’nın gıdada gücü çok fazla. Dondurulmuş gıdada ülkenin yüzde 64’ü Bursa’dan çıkıyor. Diğer gıda üretiminin de yüzde 54’ü güney Marmaradan çıkıyor. Buranın Güney marmaranın en büyük HORECA fuarı olması hedefiyle yola çıktık. Amacımız bunu önce ulusal sonra da uluslararası bir hale getirmek. TURFOOD, sektör profesyonellerini katılımcı olarak beklediğimiz bir fuar. Bu yıl 67 firma stand açtı. Geçen seneye göre yakaladığımız artış oranı gelecek adına bizi umutlandırdı. Halka yönelik değil daha ziyade ticarete ve işbirliği konularına çalıştığımız için binlerle ifade edilen katılımlar belki olmayacak ama etkin alım heyetleri burada olacak. Çevre illerdeki birçok sektör profesyoneli ile irtibata geçerek fuar tanıtımı yaptık ve alım heyetleri için çevre illerden araç kaldıracağız” diye konuştu.

“Mutfağımızı yurtdışına tanıtabilmemiz gerekli”

Fuarcılıkta sürdürülebilirliğin oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay ise “pandemi ve sonrası göz önüne alındığında bu fuarın 5.sini yapmak önemli bir başarı. Bursa bir üretim, tarım ve turizm kenti. Sektör olarak baktığımızda ortaya konulan projeler, şehrin ve sektörlerin tanıtımı için çok önemli. Biz Bursa’yı kongre ve kültür merkezi yamak istiyoruz. Bursa Bussines School da bu kapsamdaki çalışmalarımızdan. Bu şehirde yapılan etkinlikler şehrin ekonomisi için çok önemli. İnşallah bunları hızlandırarak devam edeceğiz. Bursa Osmanlı’ya payitahtlık yapmış bir çoğrafya ve mutfak kültürü çok yüksek. Bunu bizim yurtdışına da tanıtabiliyor olmamız lazım. Bu kapsamda kurumların beraber hareket etme kültürü ekonomi için oldukça kıymetli” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri tarafından fuarın resmi açılışı yapıldı. 28-30 Eylül 2023 tarihlerinde üç gün sürecek olan fuarda, katılımcı firmalar tarafından fuara özel kampanyalar yapılacak, stant içi etkinlikler gerçekleştirilecek.