500 araçlık filosunu yenileyen Öztrans, antrepo sayısını da 5’e çıkarıyor

Eray ŞEN



OSMANİYE - Şirket çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Öztrans Grup Lojistik A.Ş. Yönetim Kurul Başkanı Yusuf Dönmez, ağırlıklı olarak ihracatçı firmalara yönelik hizmet verdiklerini, yeni yatırım planlamalarını da bu doğrultuda yaptıklarını söyledi. Pandemiden sonra başlayan ve 6 ay öncesine kadar devam eden dönemde, önceki yıllara göre yüksek iş yoğunluğu yaşadıklarını belirten Dönmez, “Son 6 ayda ise iş yoğunluğu düşmüş durumda. Bunun nedenlerine baktığımızda, küresel anlamda yaşanan sıkıntılar, özellikle çelik özellikle yansımaları, Çin’in durumu ve Avrupa’da bazı sektörlerde yaşanan yavaşlama gibi faktörler görüyoruz. Türkiye’de de tekstil başta olmak üzere bazı sektörler sıkıntılı bir dönem yaşıyor” dedi.

Pazardaki son gelişmelere göre yeni dönem hedeflerini planladıklarını vurgulayan Dönmez, “Bu dönemde biz filomuzu yenilemeyi bitirdik. Yeni anlaşmamızı Mercedes ile yaptık. Ağırlıklı olarak 2020 model araçların elden çıkarılmasını, 2022 modellere geçişini gerçekleştirdik. Bu konuda satın alma ve yenileme sürecimiz devam ediyor. Filomuz toplam olarak 500’den fazla araçtan oluşuyor” bilgisini verdi.

“Samsun ve Payas’ta iki yeni antrepo devreye alıyoruz”

Lojistiğin bir diğer kolu olan antrepo alanındaki yatırımlarına değinen Dönmez, “Şu anda A tipi üç adet gümrüklü antrepomuz var. Bunlara biri Samsun, diğeri Payas’ta olmak üzere iki adet daha ekleyeceğiz. Bu antrepolarımızın her biri, ürünlere göre değişmekle birlikte 100’er bin ton civarında kapasiteye sahip. Ağırlıklı olarak tahıl ve gübre depolamakta kullanacağımız iki yeni antreponun devreye girmesi ile birlikte, toplam antrepo kapasitemiz 500 bin tona çıkacak” dedi. Dönmez, ayrıca birkaç farklı lokasyonda daha antrepo ihtiyaçlarının olduğunu, bu alanda üçüncü noktayı İstanbul olarak planladıklarını kaydetti.

“Sektördeki maliyet artışları şirketleri zorladı”

Dönmez, sektörün yaşadığı sorunlar hakkında yaptığı değerlendirmede, ilk sırada araç maliyetlerinin aşırı yükselmesinin geldiğini söyledi. Üç yıl önce 300 bin lira olan bir aracın şu anda 3 milyon liraya çıktığına dikkat çeken Dönmez, şöyle devam etti: “Yedek parça, yağ, bakım gibi kalemlerin fiyatlarında daha katlamalı artış oldu. Son iki yılda araçlar kabaca beş katına çıkmış iken, yedek parçalardan 10, 15, hatta 20 kata çıkanlar oldu. Bizim ana maliyetimiz akaryakıt. Uluslararası fiyatlar ve dövizdeki son üç-dört yılda olan hareketlilikten dolayı akaryakıt da arttı.”

Son iki yıla bakıldığında; bunun ilk 14 ayında araçlar hariç ana kalemlerdeki maliyet artışı yüzde 100’ün üzerinde iken son aylarda artış hızının yavaşladığını vurgulayan Dönmez, “Bu enflasyonist ortamdan kaynaklanan maliyet artışlarını müşterilerimize yansıtmakta ve nedenlerini anlatmakta zorlanıyoruz. Bu dönemdeki çalışmalarımızda bir yanda karlılıktan oransal olarak fedakarlık yaparken, bir yandan 24 saat içerisinde daha fazla çalışmaya gayret ettik. Bizim en büyük avantajımız güçlü bir sermayemizin olması” ifadesini kullandı.

“Gıda taşımada yüzde 100 doluluk var”

Şirketin kapasite kullanım oranları hakkında bilgi veren Dönmez, “Gıda tarafı, tahıl gibi alanlarda taşıma kapasitemiz dolu ancak demir çelik sektöründe hizmet veren araçlarımız, maalesef yaşanan global krizin etkisiyle en düşük kapasite kullanımı seviyesinde” diye konuştu.