6. Techxtile Challenge’da fı̇nale kalan projeler belı̇rlendı̇

EKONOMİ/BURSA

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğü ve T.C. Ticaret Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen 6. TechXtile Challenge, Program Koordinatörü Ufuk Batum moderatörlüğünde gerçekleştirilen çevrimiçi toplantıda, 18 farklı ilden 27 girişimci projelerini değerlendirme kuruluna sundu. Alanında uzman kişilerden oluşan değerlendirme kurulu üyeleri, projeleri değerlendirerek finale yükselen girişimleri belirledi.

Girişimcilerin gelişim aşamalarına göre iki kategoriye ayrıldığı program kapsamında iş fikirlerini geliştirme aşamasında yer alan Level-Up kategorisinde değerlendirme kurulu üyelerinin değerlendirmesini başarıyla geçen 8 girişimci finale yükseldi. Girişimlerini ticarileştirme sürecinde olan Scale-Up kategorisinde de 8 girişimci, değerlendirme kurulu üyelerinin değerlendirmesinden geçerek finalde yarışma şansını elde etti. Her iki kategoride finale kalan yarışmacılar, 18 Nisan 2025 tarihinde ödüllerine kavuşacak.

"Tekstı̇l sektöründe yenı̇lı̇kçı̇lı̇ğı̇ hedeflı̇yoruz"

Tekstil sektöründe ihracatta katma değeri artırmanın en öncelikli hedeflerinden biri olduğunu belirten UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Yeni teknoloji ve metotların üretim sistemine kazandırılması, yenilikçi ürünlerin tasarlanması, girişimcilik ve inovasyon kültürünün oluşturulması ile üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesine büyük önem veriyoruz. Bu sene 6’ncısını düzenlediğimiz TechXtile Challenge ile ülkemiz ihracatçılarını, özgün ve yenilikçi projelerle dünya pazarlarına taşımayı amaçlıyoruz. Burada ödül kazanmanın yanı sıra, sektörün karar vericileriyle projeleri buluşturmak ve sanayiyle iş birliği fırsatları yaratmanın çok değerli olduğuna inanıyorum. Yarışmamızın tekstil dikeyinde özelleşmiş bir girişimcilik platformu haline geldiğini söylemek mümkün. Projelerin dünya trendlerini yakaladığını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.



6. TechXtile Challenge’ın Level-Up Kategorisinde Finale Kalan 8 Proje:

1. Antibakteriyel Nanoliflerle Yara Örtüsü

2. Creative Destruction: Bu proje yok edilmek için yaratılmıştır

3. Çevresel Yaşlanma Etkilerine Karşı Sürdürülebilir Fonksiyonel Nano Kaplama Sistemleri

4. IQEduWear

5. Kenevir Atıklarından Miselyum Bazlı Sürdürülebilir Deri Üretimi

6. Leno Gücüsünde Yenilikçi Tasarımlar ve Performans Artışı

7. Naturalg: Tekstil Atık Sularında Mihroalg Yetiştiriciliği ve Biyobazlı Ürün Eldesi

8. TechXbrick

6.TechXtile Challenge’ın Scale-Up Kategorisinde Finale Kalan 8 Proje:

1. Atık Isısı Sayesinde Karbonundan Para Kazanan Sıfır Emisyonlu Tekstil Boyahaneleri

2. Cukbox

3. M-Based

4. Mesai Inline Metolama Makinesi

5. Prosoft AI

6. SoilBiom

7. Tekstil 4.0: Performans Takip Sistemi

8. Youniq – Design Yourself