8 bin yıllık heykelcik ait olduğu topraklara geri döndü

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yurt dışından iadesi sağlanan Çatalhöyük kökenli 8 bin yıllık heykelcik, Konya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen sergide tarihi eser meraklılarıyla buluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yoğun çalışmaları sonucu, 1960’lı yıllarda Konya’dan yurt dışına kaçırılan Çatalhöyük kökenli Geç Neolitik Dönem’e ait heykelciğin Türkiye’ye iadesi sağlandı. Daha önce ABD’deki Shelby White koleksiyonunda bulunan 8 bin yıllık eser, bir süre Ankara’daki Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde sergilendikten sonra Konya Müzeler Müdürlüğü’ne teslim edildi.

“Kaçış Yok” temalı serginin açılışı yapıldı

“14 Kasım Uluslararası Kültür Varlığı Yasadışı Kaçakçılığı ile Mücadele Günü” kapsamında yurt dışına kaçırılıp iadesi sağlanan eserlere yönelik farkındalık çalışmaları yürüten Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte tarihi eserlerin sergilendiği bir sergiyi Konyalılarla buluşturuyor.

Karatay Çini Eserler Müzesi’nde Konya’dan yurt dışına kaçırılan ve yeniden Türkiye’ye kazandırılan eserlerin hikâyelerinin anlatıldığı “Kaçış Yok” temalı sergide uzun uğraşlar sonucu Konya’ya geri kazandırılan Çatalhöyük Figürinin orijinali de bir süre burada sergilenecek. Sergide ayrıca jandarma ve polis tarafından ele geçirilen bazı eserler de ziyaretçilerle buluşuyor.

“Bu bir varlık mücadelesi”

Serginin açılışına katılan Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, “En küçük obje bile olsa bütün tarihi eserlerimizin getirilmesini Cenab-ı Hak nasip etsin. Bunlar gelecek nesillerimiz için birer hafıza çivisidir. Batı, Türkleri Çanakkale’de geçemedi, fiilen yenemedi ama modern kültürle, algı yanıltmasıyla yenmeye çalışıyor. Bu bir varlık mücadelesi. 400’den fazla eserimiz varmış Konya’dan giden. Umuyorum hepsinin gelmesine bir başlangıç olur” dedi.

“Artık bu topraklardan yurt dışına hiçbir şey kaçırılamayacak”

Konya Müzeler Müdürü Ömer Faruk Türkan da, Türkiye’nin kültür varlıkları bakımından, kültür değerleri bakımından çok önemli ve özel topraklara sahip olduğunu ifade ederek, “Bizden önceki uygarlıkların bize bıraktığı bu eserleri korumak, onları gelecek nesillere aktarmak da burada yaşayanların en başlıca görevlerinden birisidir. Artık bu topraklardan yurt dışına hiçbir şey kaçırılamayacak. Bu serginin açılmasında bize büyük destek veren Konya Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Eserin replikası Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nde sergileniyor

Öte yandan eserin kültürel mirasımıza kattığı değeri daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla, 8 bin yıllık figürinin bir replikası üretilerek Konya Büyükşehir Belediyesi Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nde de sergilenmeye başlandı. Bu adım, sadece ülkemize ait kültür varlıklarının korunması değil, aynı zamanda Türkiye’nin dünya kültür mirasına olan katkısını görünür kılmak açısından da büyük önem taşıyor.