9. Çanakkale Bienali “Zamana Bırakmak” başlığıyla kapılarını sanatseverlere açtı

ESRA SULTAN AZİZOĞLU / ÇANAKKALE

50'den fazla sanatçının 13 farklı mekâna yayılan sergileri, yan etkinlikleri ve iş birlikleriyle zengin bir deneyim sunan 9. Çanakkale Bienali kapılarını sanatseverlere açtı. Çanakkale Bienali Troya Müzesi, ASTİM Kollektifi, MAHAL Sanat, Korfmann Kütüphanesi, Bordo Bina ve Çanakkale kent merkezinin farklı alanlarına yayılan sergileriyle çağdaş sanat tutkunlarının odak noktası oluyor. Ayrıca bu yıl tarihinde ilk kez kent merkezinin dışına çıkarak bienali Assos, Küçükkuyu gibi alanlardaki sanat ve kültür yapılanmalarına yaygınlaştırıyor.

Çanakkale’nin kültür-sanat odağına dönüşen ve kentin mimari hafızasını yansıtan MAHAL Sanat’ta gerçekleştirilen 9. Çanakkale Bienali açılışına Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, Dardanel Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Önen Özoğuz’un yanı sıra bienal sanatçıları, bienal kurul üyeleri, destekçi kurumlar ve davetliler katıldı.

‘Bienal, Çanakkale’de çağdaş sanatın odak noktası olacak’

Açılışta konuşma yapan 9. Çanakkale Bienali Genel Sanat Yönetmeni Seyhan Boztepe, “18 yılı aşkın süredir CABININ- Çanakkale Bienali İnisiyatifi olarak hayata geçirdiğimiz Çanakkale Bienali bu yıl 9. edisyonuyla yine Çanakkale’de çağdaş sanatın kentin özgün kültürel, tarihsel ve sosyal katmanlarıyla buluştuğu bir odak noktası olacak. 13 farklı mekâna ve Bienal tarihinde ilk kez kent merkezinden çıkıp Assos, Küçükkuyu gibi alanlardaki sanat ve kültür yapılanmalarına yaygınlaşan 9. Çanakkale Bienali 6 hafta sürecek ana sergileri, iş birlikleri üzerinden şekillenen kültür-sanat etkinlikleri ve projelerden oluşan bir deneyim alanı olarak işleyecek. Bu yılki bienali “Zamana Bırakmak” başlığıyla ve 50’nin üzerinde sanatçının katılımıyla gençlerin günümüz sanatının zengin ekosisteminin deneyimlenebileceği, güncel konulara odaklanan canlı bir platform oluşturmak üzere kurguladık ve her edisyonumuzda olduğu gibi kapsayıcılık, etkileşim ve diyaloğu önceleyen zengin bir içerik oluşturduk. Türkiye’nin en uzun soluklu çağdaş sanat etkinliklerinden biri olan Çanakkale Bienali’nin bu zengin içeriğini keşfetmeye Çanakkale halkını ve tüm sanatseverleri davet ediyoruz” dedi.

‘Dardanel olarak sanatın dönüştürücü gücünü desteklemeye devam ediyoruz’

Açılışta konuşma yapan Dardanel Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Önen Özoğuz ise “Çanakkale, kültürel mirasıyla hem ülkemizin hem de dünyanın önemli bir değeri. Bu tarihi mirasın çağdaş sanatla buluştuğu Çanakkale Bienali, sanatın evrensel dilini kullanarak kültürel ve sosyal yaşamımıza katkıda bulunuyor. Bienal, Çanakkale’nin kültürel hayatını zenginleştirirken, şehrimizi bir çekim merkezi haline getiriyor. Dardanel olarak, bu topraklarda doğmuş bir marka olarak, şehrimizin bu değerli etkinliğine destek olmaya devam ediyoruz ve bu yıl 9. edisyonunda “Zamana Bırakmak” temasıyla düzenlenen bienalin 3. kez destekçisi olmaktan gurur duyuyoruz. Bu yıl Çanakkale bienali gençler, teknoloji, gelenek ve gelecek kavramlarına odaklanıyor. Özellikle ülkemizin geleceği olan gençlerin bu tip etkinlikler sayesinde sanata ilgilerinin artması, sanatın düşündürücü ve sorgulayıcı etkisiyle birlikte yaratıcı potansiyellerinin daha da gelişmesi ve sanatın çok daha geniş kitleler ile buluşmasını temenni ediyoruz. Bu sene 40. yılını kutlayan genç, dinamik ve inovatif bir sosyal şirket olarak, kültürel etkinliklere desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Çanakkale Bienali’nde de sanatın dönüştürücü gücünü desteklemekten mutluluk duyuyoruz” dedi.