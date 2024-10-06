Ege Bölgesi Sanayi Odası’ndan muhabirimiz Duygu Göksu’ya ödül

İZMİR / EKONOMİ

EKONOMİ Gazetesi muhabiri Duygu Göksu, Aytaç Sefiloğlu Gazetecilik Yarışması’nda “Ege’nin limanları yatırım bekliyor” haberiyle Ekonomi Gazeteciliği Ödülü’nü kazandı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Akdaş, Haydar İnaç, Cüneyd Temel, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi Umdular, Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şube Başkanı Murat Demircan, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Reşat Yörük ve Gazeteci Macit Sefiloğlu’dan oluşan jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda, Anadolu Ajansı’ndan Mahmut Serdar Alakuş “Orkinos ihracatı 40 milyon dolar döviz getirdi” haberiyle mansiyon alırken, TRT’den Bülent Güler de, “Avrupa’nın İtfaiye Araçları Türkiye’den” haberiyle Sanayi Özel Ödülü’nün sahibi oldu.