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Ege Tat Fırın, ilk franchise olan 13. şubesini açtı

Sektöründe 1997 yılından beri faaliyet gösteren Ege Tat Fırın, İzmir Konak’ta 13. Şubesini Halil Polat franchising alarak açtı.

Haber Merkezi
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Ege Tat Fırın, ilk franchise olan 13. şubesini açtı
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DUYGU GÖKSU / İZMİR

Yeni şubeyle birlikte toplamda 210 kişiyi istihdam eden Ege Tat Fırın, önümüzdeki yılsonuna kadar 50 şubeye ulaşmayı hedefliyor. Yaklaşık 60 yıldır Ankara Lokantası olarak kullanılan ve son dönemde atıl olan binayı restore ederek 13. Şubeyi açtıklarını söyleyen İşletme Sahibi Halil Polat, “24 saat boyunca açık olacak şubemizde de Ege Tat Fırın’ın tüm şubelerinde olduğu gibi kaliteli ürünü uygun fiyatla misafirlerimize sunacağız” dedi.

İlerleyen dönemde İzmir Alsancak ve Çankaya’da da şube açmayı planladıklarını aktaran Söğüt, “Ulukent’teki mevcut imalathanemizin yanı sıra yaklaşık 30 milyon TL’lik yatırımla ikinci imalathanemizin de kuruluş çalışmaları sürüyor. Yeni imalathanemizle birlikte ekipman yatırımı da yapmış olacağız. Tüm yatırımları öz sermayemizle gerçekleştiriyoruz. 2025 yıl sonunda toplamda 50 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz. Böylece İzmir lezzetlerini daha fazla tanıtacağız” diye konuştu.

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