Gastronomi Günleri’nde 1 ton sucuk döner dağıtıldı

MUHAMMED KISIR / KAYSERİ

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde düzenlenen ve 100 çadır ile standın hizmet verdiği Gastronomi Günleri’nde vatandaşlara 1 ton sucuk döner dağıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri’yi sevdiklerini dile getirerek, “Kayseri denilince akla sucuk gelir. Bu defa inovatif bir çalışmayla dedik ki dönerini yapalım. Bundan sonra herhalde sucuk döner evleri açılacak. Durum onu gösteriyor” dedi.

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ise geçen yıl 1 ton mantı dağıttıklarını belirterek, bu yıl da şehrin adını duyurma anlamında sucuk döner dağıttıklarını ifade etti.

Ünlü şeflerin de yer aldığı etkinlikler, yarışmalar, çocuk etkinlikleri, gastroşovlar ve konserler gibi pek çok aktivite ile devam ediyor.