KTO’da Yılın Ahisi Hasyüncü’ye kaftan giydirildi

MUHAMMED KISIR / KAYSERİ

KTO M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Vali Gökmen Çiçek, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Mobilyacılar Odası Başkanı Ercan Sarıkaya, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, il protokolü ve yılın ahisi seçilen Hasyüncü’nün ailesi katıldı.

KTO Başkanı Gülsoy temelleri Kayseri’de atılan Ahilik teşkilatının bir esnaf örgütü olduğunu söyledi. Gülsoy, alın teri olmadan helal kazancın olmayacağına inanan insanların, helal olmayanı hiçbir zaman tercih etmediğini vurguladı. Ahilik geleneğinin sürdürülmesi ve yaşatılmasının da ülkeleri ve şehir açısından önemli olduğunu belirten Gülsoy, “Kayserimiz ahilik kültürünü en iyi yaşayan ve yaşatan bir şehir. ‘Müşteri velinimetimizdir’ olgusunu en iyi uygulayan bir esnaf ve ticaret kesimimiz var. Paylaşımcı ve hayırsever kimliğimizde Ahilik kültüründen gelmektedir” dedi.

Gülsoy, yönetim kurulu tarafından aldıkları kararla 2024 Yılın Ahisini iş insanı Nuh Hasyüncü’yü seçtiklerini kaydetti. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ise Ahi Evran isimlerini yaşatacaklarını belirterek yılın ahisi seçilen Hasyüncü’yü tebrik etti.

Konuşmaların ardından “Yılın Ahisi” seçilen Nuh Hasyüncü’ye Vali Gökmen Çiçek ve Başkan Gülsoy tarafından kaftan giydirildi. Törende konuşma yapan Hasyüncü, ödüle layık görülmekten dolayı duyduğu onur ve mutluluğu dile getirerek, “Bu yolda bana her zaman destek olan başta aileme, dostlarıma, Erciyes Feneri teşkilatına ve özellikle hayırseverlere şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.