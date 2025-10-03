“9. Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Kongresi” KSÜ’de Başladı

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ev sahipliğinde düzenlenen “9. Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Kongresi”nin açılışı Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Nizâmî-i Gencevî Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Kongreye KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci, KSÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adil Akyüz, Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Kibar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız, Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Faruk Tülücü, akademisyenler, iş insanları ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Durmuş Öztürk, Kahramanmaraş’ın son 20 yılına ışık tutan “İnsan, Kültür ve Doğa” konulu fotoğraf sunumunu gerçekleştirdi.

Kongre Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mücahit Paksoy, açılış konuşmasında kongrenin Kahramanmaraş’ta yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kırsal turizmin geleceği üzerine bilimsel fikirlerin tartışıldığı bu buluşma, şehrimiz için önemli bir fırsattır.” dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız, Kahramanmaraş’ın 14 bin yıllık geçmişiyle Anadolu’nun en kadim yerleşimlerinden biri olduğunu, Afşin Yassıhöyük’ün 6 bin, Domuz Höyük’ün ise 7 bin yıllık tarihiyle bu zenginliği yansıttığını vurguladı. Yıldız, “Edebiyatın ve kültürün başkenti olan Kahramanmaraş, 2026 Kültür Yolu Festivali’nde saray mutfağı kimliğiyle de öne çıkacak. Coğrafi işaretle tescillenen 30’dan fazla ürünümüz, sürdürülebilir turizme hizmet ediyor.” dedi. Kentin otel ve bungalov altyapısının güçlendiğini, kısa sürede Türkiye’nin alternatif turizm merkezlerinden biri haline geleceğini ifade etti. Yıldız, Kahramanmaraş’ın kırsal turizm potansiyelini vurgulayarak, “Önümüzdeki beş yıl içinde sanayi ve turizm yatırımları, şehrimizin kalkınmasında belirleyici rol üstlenecektir. Germenicia Antik Kenti’nin tanıtımı da bu sürece güçlü bir katkı sunacaktır.” dedi.

Rektör Yarımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci de konuşmasında, Bilimsel temelde yürütülen bu tür kongrelerin ülke kalkınmasına katkı sunduğunu belirten Kahveci, kırsal alanların insana huzur veren bir sığınak olduğunu ifade ederek kongrenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek verimli bir kongre olmasını diledi.

Kongrede emeği geçenlere ve kongreye destek olanlara plaket takdimlerinin ardından oturumlara geçildi.

Kongrenin ilk oturumunda Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, Avrupa Birliği’nin kalkınma politikalarında kırsal mirasa verdiği önemi anlattı.

Dr. Fırat Karaköy, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun projelerini aktararak Kahramanmaraş’ta kırsal turizmin geliştirilmesine ilişkin öneriler sundu.

Kahramanmaraş Orman ve Köy İlişkileri Şube Müdürü Hacı Ahmet Kuştan, 1 milyon 433 bin dekarı aşan orman alanı ile Kahramanmaraş’ın sahip olduğu potansiyeli vurguladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Faruk Tülücü, 1958’de Yozgat Çamlığı ile başlayan milli park sürecinin bugün Geben Vadisi Milli Parkı ile Kahramanmaraş’a ulaştığını belirtti. 2025 yılında ilan edilen ve Türkiye’nin 50. milli parkı olan Geben Vadisi’nin, Akdeniz makisi, İç Anadolu bozkırı ve Karadeniz alpin zonu özelliklerini bir arada taşıyan nadir bir ekosistem olduğunu, flora ve faunasıyla uluslararası marka değeri taşıdığını dile getirdi.

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Ayşen Kılıç Yolal ise kırsal kalkınma destek programları hakkında bilgi verdi.

“9. Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Kongresi” yarın yapılacak oturumlarla devam edecek ve tüm ilgililerin katılımına açık olacak.