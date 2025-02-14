AB Yeşim Mutabakatı’na uyum için saha desteği gerekli

MERSİN/EKONOMİ



Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Mersin AB Bilgi Merkezi tarafından, ‘Sürdürülebilirlik Zirvesi: Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sürdürülebilir Dönüşüm’ başlıklı bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik alanlarında kapsamlı bir buluşma ortamı sunan zirvede; karbon ayak izinin azaltılması, enerji verimliliği, güncel regülasyonlar, Türkiye’nin sürdürülebilirlik hedefleri ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi kritik konular görüşüldü. AB’nin Yeşil Mutabakatla 2050’de dünyada ilk defa karbon-nötr kıta olma hedefini ortaya koyduğunu hatırlatan MTSO Başkan Yardımcısı Cem Bucuge, “2050’den sonra, emisyon oluşturmayan yeni bir ekonomi hedefleniyor. 2030’a kadar emisyonu yüzde 55 azaltma hedefi var. 2050’de ise, sıfır karbon hedefleniyor. Elbette bu sadece birkaç ülkenin veya bir kıtanın konusu değil. Ne yazık ki ABD bu konuda, Avrupa kadar istekli değil. Çin ise, hedeflerini 2060 yılına öteledi. Ama genel anlamda, artık dünya bu şekilde bir gidişatın dünya için, insanlık için, sürdürülebilir olmadığını anlıyor” dedi.



“Destekler yalın hale gelmeli”

AB Yeşil Mutabakatı’na uyum sağlanamaması halinde Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı olan Avrupa’da rekabetçi olamayacağına dikkat çeken Bucuge, “Kamunun bu konuda attığı önemli adımlar ve destekler bulunsa da yeterli değil. Sahada destek gerekiyor. Sanayicinin elinden tutacak süreçler daha yalın hale gelmeli. Büyük sanayi kuruluşları gerekli dönüşüm için sermaye ve insan kaynağına sahip olsa da sanayici KOBİ’lerin böyle imkânları bulunmuyor. Oda olarak sanayicilerimizin ve KOBİ’lerimizin elinden tutacak, süreçleri kolaylaştıracak, bire bir danışmanlık hizmetleri verecek yapılanma içindeyiz. Bundan dolayı, 2025 yılını ‘Sanayide Yeşil Dönüşüm Yılı’ ilan ettik. Üyelerimizin her daim yanında olacağız” diye konuştu.