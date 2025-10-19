ABB, İzmir tesisinde 1 milyon kWh yenilenebilir enerji üretti

İZMİR / EKONOMİ



İsviçre merkezli otomasyon ve elektrifikasyon teknolojileri şirketi ABB, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesisinde kurduğu güneş enerjisi sistemiyle 1 milyon kilovatsaat (kWh) yenilenebilir enerji üretimine ulaştı. 2023 yılında devreye alınan sistemle 626 bin kilogram karbondioksit (CO₂) salımının önüne geçilirken, bu miktar 52 bini aşkın ağacın korunmasına eşdeğer bir çevresel katkı sağladı.



ABB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Başar Vural, İzmir tesisinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, güneş enerjisi sisteminin şirketin karbon ayak izini azaltmaya yönelik yatırımlarından biri olduğunu belirtti. Vural, “İzmir’deki güneş enerjisi sistemimizle tesisimizin enerji ihtiyacının önemli bir kısmını yenilenebilir kaynaklardan karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.



ABB’nin sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda Türkiye’deki ilk çatı güneş enerjisi sistemi yatırımını İzmir’de gerçekleştirdiğini aktaran Vural, bu uygulamanın şirketin diğer tesislerinde de yaygınlaştırılmasının planlandığını söyledi.



ABB, küresel sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında 2030 yılına kadar Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını yüzde 80, 2050 yılına kadar ise tamamen sıfırlamayı hedefliyor. TIME dergisi ve Statista tarafından hazırlanan “Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri 2025” listesinde 14. sırada yer alan ABB, İsviçre’de de tüm sektörler arasında en sürdürülebilir üçüncü şirket olarak gösterildi.