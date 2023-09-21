Acil müdahale ekiplerinin güvenliği için 13 ülke birlikte çalışacak

EKONOMİ/BURSA

Avrupa’nın 13 ülkesinden 24 kuruluş, ‘acil müdahale ekiplerinin güvenliği ve müdahalelerin etkinliğinin artırılmasına yönelik’ proje kapsamında güçlerini birleştirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın ortaklığında, HAVELSAN'ın koordinatör olarak başvurduğu "Team Aware" projesi Avrupa Birliği Güvenlik çağrılarından Araştırma ve İnovasyon konusunda 15 tam puanla 92 proje arasından birinci olarak seçilmişti. "Team Aware" aynı zamanda program kapsamında Türkiye'nin koordinatörlüğünü yapacağı ilk proje oldu. Proje, acil müdahale ekiplerini uzaktan takip eden, kapalı alanda yerlerini belirleyen, giyilebilir sensörler ve yapay zeka ile aktivitelerini tespit eden, giyilebilir kimyasal biyolojik radyolojik nükleer (KBRN) sensörler, akustik sensörler ve dronelar içeren bir sistemi kapsıyor. 5G ve taktik iletişim altyapısı sağlanarak toplanan veriler, gerçek zamanlı durumsal farkındalık resminin oluşturulmasını ve tüm acil müdahale ekibinin uzaktan takip edilmesini ve yönetilmesini sağlayacak. Projede ortak olarak HAVELSAN, Fraunhofer, Thales gibi büyük kuruluşlarla birlikte 13 farklı ülkeden toplam 24 kurum yer alıyor.

Türkiye’nin liderliğinde yürütülen projede ve Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, İspanya, İtalya, Avusturya, İrlanda, Portekiz, Romanya ve Yunanistan yer alacak. Proje Teknik Koordinatörü Çağlar Akman da Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Havelsan olarak güzel bir çalışmaya imza atmayı amaçladıklarını söyledi. Acil durum ekiplerinin efektif bir operasyon gerçekleştirebilmesi için kurdukları sistemlerle ilgili entegrasyon çalışmalarını yürüteceklerini de dile getiren Akman, “Yapacağımız entegrasyon çalışmaları ile yaklaşık 4 ay sonra Bursa’da gerçekleştireceğimiz son gösterim çalışmalarının genel hatları burada belli olacak” dedi.