Adaçal A.Ş.’den 1 milyon dolarlık ihale sözleşmesi

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Türkiye’nin ilk ve tek ‘Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat’ (PCC) üreticisi olan Adaçal A.Ş, kağıt, boya, plastik, kimya ve yapıştırıcı sanayinde etkili bir hammadde olan PCC’yi, katma değerli ürün vasfıyla, Hindistan’dan Şili’ye, Almanya’dan G. Afrika’ya endüstrinin güçlü olduğu geniş bir coğrafyaya ihraç ediyor. Ayrıca Adaçal, üretim portföyündeki PCC, CaO, Ca(OH)2 ürünlerinin bütün minerolojik analizlerini yapabilecek güçlü bir laboratuvar, nitelikli insan kaynağı ve ekipmana sahip.

Bera Holding’ten yapılan ve 12.02.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklamada şu hususlara yer verildi, “Bağlı Ortaklığımız Adaçal Endüstriyel Mineraller Sanayi Ticaret A.Ş. ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında sönmemiş toz kireç satımına ilişkin 29.400.000 TL+KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır.”

Değişen üretim koşullarında endüstrinin; sönmüş-sönmemiş, farklı ebatlarda ve farklı kalite parametrelerinde kirece ihtiyacı sürekli artıyor. Bu talepler doğrultusunda mevcut 250 ton/gün olan üretim kapasitesini, 2019 yılında 400 ton/gün kapasiteli ikinci fırını devreye alarak artıran Adaçal A.Ş, günlük 650 ton kapasiteye ulaşmıştı. Adaçal A.Ş., kendi maden ocağında “seçimli madencilik” esaslarına göre çalışıyor. 33’ü beyaz yakalı 160 personeliyle Türkiye’de faal olan tek PCC fabrikasının üretimini sürdüren Adaçal, değişen endüstrinin sürekli artan nitelikli ürün ihtiyacına cevap vererek de gelişimini sürdürüyor. Yenilikçi üretim ve çalışma prensipleri doğrultusunda makine, jeoloji, maden, kimya gibi farklı disiplinlerden istihdam ettiği mühendis ve teknisyen kadrosuyla bölgenin kalifiye iş gücünün değerlendirilmesine de katkı sunuyor.