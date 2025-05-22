Adana BŞB Başkanı Karalar: OSB’ye ulaşımı kolaylaştıracak 4 altgeçit yapacağız

ADANA/EKONOMİ

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nce (AOSB) düzenlenen 5. Ulusal Sanayi Odaklı Ar-Ge ve İnovasyon Proje Yarışması’nın ödül töreni yapıldı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar törende sanayicilere ve yarışmaya katılan gençlere hitap etti.

Sanayiciyle yakın ilişki kuran bir belediye anlayışını sürdürdüklerini anlatan Karalar, şöyle konuştu: “Sanayicilerimizle sık sık diyalog kuruyoruz, onların sorunlarını dinliyoruz, problemlerin çözümü noktasında hazır oluyoruz. Ayrıca yatırım yapacak sanayicilerimizin önünü açmakla ilgili üzerimize düşen ne varsa yerine getiriyoruz. Çünkü biz Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; ‘Ekonomik bağımsızlığı olmayan bir ülkenin siyasi bağımsızlığı olamaz’ sözünün doğruluğuna inanıyoruz. Buna hepimizin çok önem vermesi gerekiyor. Ekonomik bağımsızlığımızı sağlayacak olan da sanayicilerimiz, üreticilerimizdir. Bir ülkede bacalar tütmüyorsa, üretim, sanayi yoksa, ekonominin güçlü olduğundan bahsetmek mümkün değildir. Sanayicinin güçlenmesini sağlamak, istihdamın artması için çalışmak, ihracatın önünü açmak ile ilgili hepimiz ne gerekiyorsa yapmalıyız.”

“Sanayiciler Adana’nın maliye kodunu kullansın”

AOSB’ye ulaşımı kolaylaştıracak şekilde, D-400 Karayolu üzerinde 4 alt ve üst geçit yapacaklarını açıklayan Karalar, şunları söyledi: “Organize Sanayi Bölgesi’ne gelecek kardeşlerimiz, alt ve üst geçitler tamamlanınca otoban konforunda yolculuk yapacak. Organize Sanayi Bölgesi’ne ulaşımda sorun olduğu için çalışan bulmakta zorlanıldığını da biliyoruz. Hiç merak etmeyin bu problemi çözeceğim. Ne mutlu ki Adana’nın bu sorununu çözmek de bana nasip oluyor. Benim de sanayicilerimizden istirhamım, ithalat yaptıklarında Adana’nın maliye kodunu girmeleri. Böylece vergi geliri Adana’ya düşer. Bu yolla Adana’nın gelirini 1 milyar lira artırdık ama 5 milyar lira daha açık var. Adana maliyeden kişi başına 4 bin lira alırken, bu rakam bazı şehirde 15-16 bin lira. Bu hiç adaletli bir durum değil. Bakanlara gidip bunları anlatıyorum. Konteyner limanı da önümüzdeki süreçte Adana için çok önemli olacak.”